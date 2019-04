Rusia își face propriul internet ca să cenzureze mai bine

O persoană din Europa pierde, în medie, doi ani din viață din cauza efectelor aerului poluat, arată un articol publicat în The European Heart Journal, în data de 12 martie. În perspectivă, aerul poluat poate cauza anual mai multe decese decât fumatul, consideră...

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

Dincolo de dorința de independență, planul Rusiei mai are o latură: țara vrea să oprească redirecţionarea traficului de date prin servere din alte țări. Motivul e că ce se întâmplă pe internetul din Rusia ar putea fi monitorizat de alte țări. Traficul ar fi redirecționat doar prin puncte aprobate sau administrate de Roskomnazor, autoritatea care se ocupă de reglementarea comunicațiilor în Rusia.

Sau cum Rusia vrea să controleze mai bine ce e pe internet Ce presupune această lege? Legea va cere ca traficul de internet să fie redirecționat prin anumite puncte controlate de stat, și să se creeze un Domain Name System autohton.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)