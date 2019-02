Rusia: mediul de afaceri se teme de consecințe dezastruoase, după arestarea investitorului Michael Calvey

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

"Este un electroșoc pentru mediul de afaceri", a declarat pentru AFP o sursă din cadrul Association of European Business (AEB), care regrupează majoritatea multinaționalelor implantate în Rusia.

Guvernul a dezvăluit în februarie planul său de peste 340 de miliarde de euro pentru a-și atinge obiectivele economice și pentru a susține o creștere care ar urma să încetinească în acest an.

"Cine va fi următorul?" Pentru un cunoscător al investitorilor externi în Rusia, răul este însă făcut: "Această informație zguduie bancherii occidentali din Rusia", a declarat acesta, sub acoperirea anonimatului. "Timing-ul este prost, în condițiile în care guvernul anunță strategia economică și are nevoie de mai multe investiții internaționale pentru ca aceasta să funcționeze".

Într-un editorial publicat în cotidianul economic Vedomosti, Maxim Buiev, vice-rector la New Economic School din Moscova, vede în acest caz dovada a ceea ce "investitorii știau de mult timp: dacă vrei să investești în Rusia, trebuie să fii pregătit să sfârșești pe banca acuzaților".

"Electroșoc", "semnal foarte negativ" .... După recenta arestare a unor investitori occidentali, acuzați de fraudă, mediul de afaceri din Rusia se teme de consecințe dezastruoase în ceea ce privește finanțările externe, de care țara are nevoie cu disperare pentru a susține creșterea, scrie AFP.

