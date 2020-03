RUSIA MINTE? / Numărul de îmbolnăviri raportate OFICIAL este de doar 199 / Belarus a afirmat că țara vecină este „PÂRJOLITĂ” de infecție

Doi cercetători români cer guvernului să înceapă o campanie agresivă de testare a populației cu teste rapide, după modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control răspândirea rapidă a epidemiei de coronavirus. Valentin Pârvu și Mihaela Pârvu...

După cum am promis în cadrul conferinței de presă de la Parlament, susținută de deputații Octavian Țâcu, Lilian Carp și subsemnatul, astăzi voi prezenta probele concludente despre cel de-al treilea deputat psrm-ist, implicat în spălarea de bani din Federația Rusă,...

Dar el „confirmă” numărul cazurilor înainte ca OMS să le publice, se arată pe pagina web a JHU. OMS nu a răspuns redacției EUObserver atunci când i s-a cerut să spună dacă are încredere în cifrele Rusiei. Dar organizația a precizat că acest for al ONU de la Geneva nu dispune de un mecanism de verificare a datelor.

Potrivit celor de la The Moscow Times, un ziar rusesc independent, anomalia rusească s-ar putea datora și metodelor hieratice de testare ale celor de la Rospotrebnadzor. Asta s-ar mai putea datora și testelor de o calitate inferioară a celor de la Institutul Vector, o instituție subsidiară a Rospotrebnadzor

Anterior, Rusia raportase la OMS 93 de cazuri de infecții cu coronavirus și niciun deces. Marți, cifrele au fost aduse la zi, ajungând la 114 infecții, iar până joi (19 martie), ele atinseseră 147 de infecții. Având o populație de 145 de milioane de oameni, țara are strânse relații de afaceri și turistice cu niște țări care sunt puncte fierbinți ale contaminării, precum China, UE și Iranul.

„În acest moment, atunci când am primit cererea celor de la EUobserver și am pomenit 93 de cazuri (în Rusia), acolo existau deja peste 100 de cazuri confirmate și anunțate oficial. Și, din nefericire, această cifră e pe cale să se mărească”, a spus el

