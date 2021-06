Rusia o duce mai rău decât România - RUȘII SUNT ȘOCAȚI DE POLITICA LUI PUTIN

O analiza a unui expert economic international de la Atlantic Council, arata cum cetatenii din Rusia condusa de Putin, in ultimii ani, au ajuns sa traiasca mai rau decat cei din Romania, Polonia si Ungaria.

Astfel, produsul intern brut pe cap de locuitor al Rusiei a fost mai mic comparativ cu al celor trei tari din estul Europei, care au avut o rata de crestere medie anuala mult mai mare fata de nivelul inregistrat de Moscova, potrivit Toys Matrix.

Renumitul economist suedez, Anders Aslund, vorbeste intr-un articol din Project Syndicate, ca presedintele rus, Vladimir Putin invinovateste "fortele exterioare" - nu in ultimul rand preturile globale ale petrolului - pentru starea de criza a tarii sale, chiar daca politicile economice nejustificative si sanctiunile occidentale, nu sunt din vina nimanui, ci doar a lui.

Nu intamplator, a existat o divergenta economica in Europa Centrala si de Est. Tarile care au aderat la Uniunea Europeana si-au imbunatatit performantele economice, iar PIB-ul a inceput sa convearga cu acela din Vestul continentului.

Datele oficiale arata ca, intre 2014 si 2019, Ungaria, Polonia si Romania au crescut cu o medie anuala de 3,8%, 4,1% si respectiv 4,7%. In schimb, Rusia a avansat doar cu 0,7%, iar cetatenii sai sunt socati sa afle ca tara lor sta mai rau decat Croatia, Polonia, Romania si Turcia.

Prin apropierea de piata unica din Uniunea Europeana, Rusia ar fi putut avea o crestere mai mare, daca ar fi avut politici economice solide, sustine Anders Aslund, doctorand la Universitatea Oxford.



Romania depaseste Rusia, in ultimii 5 ani

Insa, Putin a risipit capitalul uman al tarii, prin coruptia cronicizata si dezinstitutionalizarea sistenmatica. Indicele de perceptie al coruptiei inregistrat de Transparency International, ilustreaza foarte clar profunzimea cleptocratiei lui Putin.

In 2020, Rusia s-a clasat pe locul 129 din 176 de tari, in timp ce Polonia pe 45, iar Romania si Ungaria pe 69.

Pentru a va face o imagine a scaderii PIB-ului pe cap de locuitor din Rusia, va prezentam evolutia acestuia, intre 2014 si 2020, cat si comparatia cu cel al Romaniei, potrivit Country Economy.

2014 - Rusia - 14.008 $, Romania - 10.022 $

2015 - Rusia - 9.258 $, Romania - 8.942 $

2016 - Rusia - 8.724 $, Romania - 9.520 $

2017 - Rusia - 10.724 $, Romania - 10.777 $

2018 - Rusia - 11.262 $, Romania - 12.363 $

2019 - Rusia - 11.512 $, Romania - 12.867 $

2020 - Rusia - 10.042 $, Romania - 12.892 $.

Analiza economica prezinta faptul ca datorita lui Putin si politicilor sale de austeritate, nivelul de trai din Rusia a scazut cu 11% in ultimii sapte ani. Valoarea PIB-ului general al tarii a coborat de la 2,3 trilioane de dolari in 2013, pana la 1,5 trilioane de dolari in 2020. Iar Bursa de la Moscova a ajuns la 53% fata de nivelul de maximum din mai 2008.