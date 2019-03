Rusia supraestimează puternic avantajele sale din încercările de a interveni în alegerile europene

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

„Decizia ne este favorabilă: am reușit să dovedim că Rusia ca stat este vinovată de pierderea activelor noastre în Crimeea și că ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru”, a explicat șeful companiei, Andrei Kobolev.

Keith Flint, solistul Prodigy, a murit la vârsta de 49 de ani. Corpul artistului excentric a fost descoperit în locuința sa din Essex. Liam Howlett, coleg de trupă cu acesta, a declarat că Keith Flint „și-a luat viața în weekend”, potrivit The Guardian.

Alegerile din Republica Moldova au fost administrate transparent și corect. Este opinia lui David McAllister, președinte al Comisiei de afaceri externe (AFET) a Parlamentului European (PE), exprmată în cadrul ședintei Comisiei, in cadrul careia Rebecca Harms, șefa delegatiei PE de...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

Un rus aflat sub influența alcoolui a dat foc unui hostel doar pentru a-și impresiona fosta iubită cu talentul de pompier. Bărbatul spera că va fi primit ca un erou după ce salvează pe toată lumea din flăcări.

Un bărbat din Marea Britanie a devenit al doilea adult din lume în cazul căruia s-a acționat cu succes împotriva virusului HIV prin transplant de măduvă osoasă de la un donator rezistent la virus, informează The Guardian.

Keith Flint, solistul The Prodigy, s-a sinucis la doar câteva zile după ce s-a despărțit de soția sa și și-a scos casa la vânzare, transmite presa britanică.

Sunt nevoiţi să caute prin gunoi pentru a se hrăni. Este soarta a mii de venezueleni aduşi sub pragul sărăciei de anii de criză politică şi economică. Regimul Maduro nu recunoaşte că proprii cetăţeni mor de foame şi respinge orice ajutor umanitar internaţional. Liderul Opoziţiei...

„Totuși, Rusiei nu ar trebui să i se acorde o importanță mai mare decât cea reală: acest fapt doar consolidează retorica autorităților ruse. Între timp, teoria conspirației este întărită de faptul că are la dispoziție un teren fertil pentru creștere. „Vestele galbene” din Franța sunt un bun exemplu al acestui lucru: ele nu sunt produsul imaginației ruse, ci rezultatul sentimentelor de abandon și de sărăcire a unui întreg grup de populație. Pe de altă parte, ei evaluează adesea pozitiv canalul de informații în mai multe limbi RT, considerându-l un post de știri care reflectă preferințele lor”, subliniază Parmentier.

„Totuși, există o contradicție fundamentală: chiar în momentul în care Barack Obama descria Rusia drept o putere regională, aceeași Rusie era acuzată mai întâi de faptul că a reușit să influențeze soarta alegerilor prezidențiale americane și apoi să influențeze diferitele alegeri europene. Începând cu Brexitul și încheind cu dorința de independență a Cataluniei, Rusia s-a dovedit a fi întotdeauna pe scaunul inculpatului. Se știe, de exemplu, că anumite mișcări naționaliste sau chiar de extrema stângă s-a bucurat de sprijinul Rusiei sub diverse forme” – susține Parmentier.

„Rusia a trecut de la dorința de a vedea Europa câștigând autonomie strategică tot mai mare, așa cum a fost la începutul anilor 2000 (înainte de summitul Rusia-UE de la St. Petersburg în 2003, războiul din Irak în același an), la dorința de a slăbi Instituțiile europene care sunt percepute de ea ca puncte de tranzit ale SUA, al căror proiect constă, în esență, în slăbirea Rusiei pe flancurile sale din vest și sud.

