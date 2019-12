Rusia vrea reducerea drastică a ajutorului umanitar internațional acordat Siriei

Societatea pe acțiuni „Metalferos” are un nou director. Funcția va fi ocupată de Igor Cujba, candidatul care a acumulat cel mai mare punctaj în urma probei interviului în cadrul concursului desfășurat pentru suplinirea postului.

Cum se prepara slanina de casa, sarata, afumata sau/si condimentata? In functie de zona se numeste slanina, slana, sunca si rari sunt romanii care sa refuze o feliuta de slanina afumata cu ceapa si paine de casa. Chiar dacă slănina de porc este un produs plin de grăsime, consumată în...

Concert de Crăciun Santa Lucia Concertul de Santa Lucia din acest an este celebrarea Sfintei Lucia la Chișinău, la ora 18.00, la Sala cu Orgă. Evenimentul aduce lumina căldurii celor 350 de artiști prin cântece de Crăciun suedeze, moldovenești și internaționale. Mai multe...

Încă o viaţă spulberată pe şosea. O fetiţă de nouă ani a fost ucisă în timp ce traversa strada la trecerea de pietoni. S-a întâmplat în faţa Şcolii de Arte din oraşul Ialoveni. Copila a nimerit sub roţile unui camion de mare tonaj la volanul căruia...

Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU sunt în negocieri de mai multe zile asupra unui proiect de rezoluţie redactat de Germania, Belgia şi Kuweit. Proiectul vizează reînnoirea pentru un an a autorizaţiei ce permite acordarea de ajutor dincolo de frontiere pentru aproximativ 4 milioane de sirieni. Această autorizaţie funcţionează din 2014.

