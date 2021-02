RUSKII MIR. Polițiștii ruși s-au filmat umilind un jurnalist, ținându-i fața lângă un castron cu mâncare de câine (VIDEO)

Umilință – ăsta a fost tratamentul pe care poliția rusă l-a aplicat unui jurnalist, în timp ce-i percheziționa casa. Însă imaginile sunt cu atât mai șocante când realizezi că cei care au făcut imaginile publice pe internet au fost chiar agresorii.

Highly disturbing video of police in Vladivostok interrogating and humiliating local journalist Gennady Shulga. Cops raided his home and “questioned” him about the opposition’s Jan. 23 protests. Especially noteworthy: the police themselves leaked this footage. pic.twitter.com/aEdjfPXnqa