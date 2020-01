S-A AFLAT CAUZA MORȚII: CE AU GĂSIT LEGIȘTII ÎN STOMACUL CRISTINEI ȚOPESCU

Se face lumină în cazul Cristinei Țopescu. Se pare că jurnalista a decedat în jurul Anului Nou, conform medicilor legiști. În urma necropsiei nu s-a putut stabili data exactă a morții și nici motivul din cauza căruia trupul neînsufleți se afla într-o stare avansată de putrefacție.

Cauza decesului nu a fost stabilită încă. A fost cerută o expertiză toxicologică după ce s-a constatat că în stomacul ei au existat mai multe tipuri de medicamente. Această descoperire duce anghetatorii pe două piste posibile: sinucidere sau supradoză accidentală.

Cele două piste conturate până acum în cazul morții Cristinei Țopescu sunt accentuate și de un mesaj audio, care a apărut în această dimineață. Ultima înregistrare a jurnalistei a fost trimisă către un bun prieten, iar acesata se plângea că se simte rau și nu știe ce să facă. Înregistrarea lasă se se vadă disperarea Cristinei și problemele pe care le avea.

„Iarta-mă ca te bat la cap dar, nu mai știu ce să fac, ieri am făcut atac de panică, am reușit să mă pun pe picioare, să fac emisiunea. Azi dimineață am făcut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat, mi se încleștează maxilarele și nu pot să respir și nici nu sunt genul să chem salvarea și nici nu vreau să chem, n-am cum, cu atâția căței, cine dracu intră aici. Sper să îmi revin. Dar asta mă omoară cu zile, deci asta e un nenorocit, pur și simplu, că până acuma, iți dai seama că a terminat cu ăia de la DSV dacă e adevarat. Și nu-mi dă nici macar un mesaj, și nu știu ce se întamplă cu fetița și mi-e mie acuma rău, dar cand îmi revin îl ia mama dracu că dacă ăsta îți imaginează că eu sunt genul care doar plâng și mă resemnez, se înșeală, crede-mă. dar nu știu ce să mai fac acum. Te rog din suflet, când termini treaba, dă-mi un semn, merci”, spunea Cristina Țopescu