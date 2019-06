S-au copt primele mure autohtone. Vezi cât costă un kilogram

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Un PSD-ist de la București (Dinu SOCOTAR), un pro-european (Andrei NĂSTASE) și un pro-rus (Vlad BĂTRÎNCEA) de la Chișinău, plus alți politicieni zăpăciți din mai multe țări europene au votat în favoarea revenirii Rusiei în Adunarea Parlamentară a Consiliului...

Votul din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a demnitarilor moldoveni nu reprezintă poziția statului sau a Guvernului și are caracter individual. Cel puțin asta transmite purtătătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene,...

Cunoscutul politolog rus, doctorul in stiinte istorice, Valery Solovei, care a părăsit din motive politice postul de șef al departamentului de relații publice al Institutului de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse (MGIMO_, a declarat...

„Producem mure pe o suprafață de circa 1,3 hectare, dintre care soiul Arapaho ocupă circa 1,2 hectare. Deja am cules primele fructe și planificăm să le comercializăm cu un preț de 45-50 de lei, totuși, este început de sezon. Avem și soiul Torn Free, dar acesta se va coace puțin mai târziu”, a explicat Tatiana Cervac, producătoare de mure din Horodiște, Dondușeni.

Și la nordul țării micile delicii au început a se coace, iar producătorii speră să le comercializeze cu un preț de 45-50 lei per kilogram.

„Acum recoltăm primele fructe, sunt destul de puține și recolte importante abia urmează. Prețul de comercializare direct din câmp este de 50 de lei per kilogram. Totuși, în acest an fructele s-au copt puțin mai târziu, comparativ cu anul trecut. În piețele din Chișinău un kilogram costă circa 70-80 lei”, a menționat pentru Agrobiznes Irina Pompuș, producătoare de mure din Teleșeu, Orhei.

