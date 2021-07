S-au ofilit trandafirii, Pavel Filip alungat: Diacov a obținut sediul PDM prin fraudă

Dumitru Diacov l-a lăsat fără sediu pe Pavel Filip și echipa sa din cauza disensiunilor din interiorul Partidului Democrat. Problema e rezultatul sub așteptări la alegerile din 11 iulie – 1,81 la sută. Și într-adevăr așa este, bannerele PDM au dispărut, iar formațiunea este în căutarea unui sediu care să corespundă cu 1,81%.

Redacția 10TV a făcut o cercetare, folosindu-se de date deschise și a stabilit că fostul sediu al PDM, terenul și clădirile de pe strada Tighina nr. 32 au fost obținute de Dumitru Diacov pe vremea când era președinte al Parlamentului Republicii Moldova prin mișmașuri și într-un final au ajuns la fiica sa, Olesea Diacov.





Potrivit înregistrărilor cadastrale, PDM este primul proprietar al clădirii de pe Tighina nr. 32, formațiunea a cumpărat imobilul, însă de la un proprietar fantomă în anul 1999. Nu este indicat cui aparținea clădirea înainte de momentul 1999, și mai interesant e că în acel an Partidul Demcorat nu exista, formațiunea avea să apară abia în aprilie 2000 în rezultatul reformării Mişcării „Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă”. Lipsa înregistrărilor de proprietate înainte ca bunul imobil să ajungă la partidul lui Diacov și înregistrarea pe o entitate juridică care avea cu totul altă denumire demonstrează, că întărirea dreptului de proprietate s-a făcut prin fals, iar înscrierile au fost fictive și s-au făcut post-factum.



Dumitru Diacov, cunoscând bine legile, ce a făcut? A introdus în schemă familia Martînov în anul 2003 pe post de cumpărător de bună-credință, pentru că potrivit articolul 51 din legea cadastrului care a funcționat până în iulie 2020, dobânditorul de bună-credință a unui imobil nu putea fi expropriat. Totuși, legea actuală prevede că dobânditorul de bună-credință trebuie despăgubit.



Pe 6 martie 2003, Nicolae Martînov a cumpărat clădirea de la PDM, și exact în aceași zi se răzgândește, iar bunul imobil este înregistrat pe soția sa Ana. Nicolae Martînov este copământean cu Dumtiru Diacov, ambii din Basarabeasca. Cetățeanul Martînov are mai multe afaceri înregistrate în acest raion.

Pe 13 iulie 2004, Ana Martînov a cumpărat și terenul de 0,114 hectare pe care se afla clădirea respectivă de la Primăria Municipiului Chișinău în rate cu achitare până în anul 2007.

Peste un an, în iulie 2005, Ana Martînov avea să-i vândă terenul cu tot cu clădire lui Dumitru și Tatiana Diacov. Interesant e că cetățeanca Martînov nu putea să vândă o proprietate pe care nu o achitase în întregime, pentru că primăria avea titlu de grevare pe teren.

Totuși în iulie 2011 Dumitru Diacov și-a donat proprietățile, terenul și clădirea, în favoarea fiicei sale, Olesea Diacov.

Departamentul Cadastru 0100... by FreePress















Pe același teren de pe Tighina nr. 32 care îi aparține fiicei lui Diacov, se află încă două clădiri. Una nu are proprietar, potrivit registrelor de cadastru, iar a doua în general nu este înscrisă, dar a fost reconstruită cu mai multe etaje ca spațiu locativ, adică cu apartamente.Olesea Diacov e vecină cu Inspectoratul General de Carabinieri, de la care a mai luat câteva sute de metri pătrați. Am pus alături extrasul cadastral al bunurilor care aparțin inspectoratului de carabinieri și o Hotărâre de Guvern din martie 2005 și am stabilit că undeva s-au pierdut 664 de metri pătrați. În anexa nr. 18, figurează în proprietatea inspectoratului un combinat social cu anexă, îar în registrele cadastrale, ia-l de unde nu-i.Diacov este unul din cei mai longevivi deputați ai Republicii Moldova, alături Vladimir Voronin. El a fost deputat în opt din cele zece legislaturi parlamentare post-independență. Și-a început activitatea de parlamentar în anul 1994. A fost președinte al Comisiei de politică externă, vicepreședinte al Parlamentului, iar în perioada 1998–2001, a deținut funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Dumtiru Diacov a fondat PDM și a condus partidul până în 2009, după care a rămas președinte de onoare a formațiunii.