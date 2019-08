Să abandonăm Basarabia?

La doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a spus duminică că are îndoieli legate de războiul comercial pe care SUA îl poartă cu China, Casa Albă a insistat să explice comentariul liderului, deoarece acesta a fost "interpretate greșit", scrie...

Vizita de săptămâna viitoare a consilierului președintelui SUA pentru securitate națională, John Bolton, nu este deloc întâmplătoare, consideră editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru. Aceasta are loc în contextul întăririi influenței ruse...

Deşi este la putere de mai puţin de trei luni, actualul Guvern a comis deja mai multe greşeli şi a dovedit că are mai multe lacune care ar putea să-l coste scump în viitor. Aceste greşeli şi lacune se regăsesc într-un clasament convenţional elaborat de portalul TRIBUNA.

Odă limbii române din partea formaţiei Subcarpaţi şi a Surorilor Osoianu. Melodia "Limba Română" are şi un videoclip, care a fost lansat şi pe youtube. Producţia muzicală este însoţită şi de următorul mesaj: "Dăm cu pace pentru suflarea comună. Dragoste pentru toţi...

La sfîrşitul clasei întâi, am anunţat-o pe mama că voi lua premiul întâi, sa-mi facă neapărat o coroniţă . Mama a râs ca–ntotdeauna. ,,De unde să iei tu premiul întâi? Fugi de-aici, poate dă Dumnezeu să treci măcar clasa, să...

Şi tocmai aici se găseşte perversitatea raţionamentului expus mai sus. Puterea sovietică a încercat şi a reuşit într-o anumită măsură să mutileze sufletele a milioane de oameni sub ameninţarea armei. Iar acest lucru, fiind deja istorie, trebuie luat ca atare şi nu mai trebuie schimbat. Modificările făcute cu forţa devin acceptabile: locuitorii Republicii Moldova sunt diferiţi de români, iar „Basarabia” este un mit al naţionalismului imperialist românesc. Crimele ţariste şi sovietice au existat, dar e vorba de trecut şi nu mai are rost să ne batem capul cu ce s-a întâmplat. „Basarabia” trebuie dată de o parte şi uitată, avem Republica Moldova, chiar dacă este vorba de o creaţie sovietică.

Problema este alta. Ocupaţia ţaristă şi mai apoi sovietică a Basarabiei au avut ca ţintă deznaţionalizarea românilor dintre Prut şi Nistru. Mai ales puterea sovietică a declanşat sub ameninţarea armei o serie de procese care au avut ca ţintă ruperea românilor basarabeni de cultura română. Primul pas a fost inventarea limbii moldoveneşti şi măsura administrativă cea mai eficientă blocarea graniţei pe Prut astfel încât să nu poată exista schimburi culturale care să asigure o dezvoltare comună. Toate aceste procese şi mecanisme au fost intenţionate şi au fost puse în mişcare cu forţa. Hoţii de buzunare de la Chişinău beneficiau de mai multă clemenţă decât „naţionaliştii” care puneau sub semnul întrebării existenţa limbii moldoveneşti.

