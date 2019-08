Să abandonăm Basarabia?

Vizita de săptămâna viitoare a consilierului președintelui SUA pentru securitate națională, John Bolton, nu este deloc întâmplătoare, consideră editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru. Aceasta are loc în contextul întăririi influenței ruse...

În contextul mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor '80 din RSSM, la Chișinău are loc Marea Adunare Națională de la 27 august 1989, o întrunire la care participă aproximativ 750.000 de oameni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii). În...

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, nu va zbura direct prin Ucraina pentru a ajunge la noi. Odată ce are interdicție prin această țară, el este nevoit să ocolească prin statele UE. Va zbura deasupra Poloniei, Slovaciei, Ungariei și României, după care va ajunge în...

Cum se raportează evreii dintr-un cămin de bătrâni din București la evenimentele din 23 august 1944? În această dimineață am ascultat punctele de vedere ale mai multor rezidenți din căminul de bătrâni al comunității evreiești „Moses Rosen” cu ocazia...

Şi tocmai aici se găseşte perversitatea raţionamentului expus mai sus. Puterea sovietică a încercat şi a reuşit într-o anumită măsură să mutileze sufletele a milioane de oameni sub ameninţarea armei. Iar acest lucru, fiind deja istorie, trebuie luat ca atare şi nu mai trebuie schimbat. Modificările făcute cu forţa devin acceptabile: locuitorii Republicii Moldova sunt diferiţi de români, iar „Basarabia” este un mit al naţionalismului imperialist românesc. Crimele ţariste şi sovietice au existat, dar e vorba de trecut şi nu mai are rost să ne batem capul cu ce s-a întâmplat. „Basarabia” trebuie dată de o parte şi uitată, avem Republica Moldova, chiar dacă este vorba de o creaţie sovietică.

Problema este alta. Ocupaţia ţaristă şi mai apoi sovietică a Basarabiei au avut ca ţintă deznaţionalizarea românilor dintre Prut şi Nistru. Mai ales puterea sovietică a declanşat sub ameninţarea armei o serie de procese care au avut ca ţintă ruperea românilor basarabeni de cultura română. Primul pas a fost inventarea limbii moldoveneşti şi măsura administrativă cea mai eficientă blocarea graniţei pe Prut astfel încât să nu poată exista schimburi culturale care să asigure o dezvoltare comună. Toate aceste procese şi mecanisme au fost intenţionate şi au fost puse în mişcare cu forţa. Hoţii de buzunare de la Chişinău beneficiau de mai multă clemenţă decât „naţionaliştii” care puneau sub semnul întrebării existenţa limbii moldoveneşti.

