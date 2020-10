Europa Liberă: Cel care va ajunge cârmaci trebuie să ducă Moldova în ce direcție?

– „Să fie cu România. Unirea ar fi bine să fie, că și în România s-o mai dres lucrurile, și ai noștri se duc acolo, cred că și noi am avea o altă situație în Moldova.”



Europa Liberă: Dar știți că Republica Moldova are o problemă nesoluționată de 30 de ani – Transnistria?

– „De-ar fi numai Transnistria, iaca iese în frunte găgăuzii...”

Europa Liberă: Cum te duci în România, iată, având aceste probleme?

– „D-apoi trebuie să meargă toți după aceștia care-s mai mulți, că la recensământ au ieșit 80% de moldoveni, și nu să conducă… Tiraspolul. Nu o să ne unim cu România până când nu vor lua armata de acolo, să nu șadă aici, pe pământul nostru.”

Europa Liberă: Dar de ce atât de greu Moscova își retrage armata de pe teritoriul Republicii Moldova?

– „Ei, de ce?... Lumea nu se pricepe de ce? Și iaca șefii se duc des încolo. Ei vor! Europa tot dă, dă, dă Moldovei pentru una, pentru alta. Dar rușii? Acum îi mare bucurie că împrumutăm atâtea milioane, ne încurcăm să nu se mai descurce nici strănepoții, că eu am zece strănepoți.”

