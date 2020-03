Calistrat Atudorei este un autor care a publicat volumul "Planurile americii pentru hegemonia mondială". Despre Iurie Roșca are o evaluare de o logică imbatabilă: "Iura a rămas vertical: înainte a criticat imperialismul sovietic, acum îl critică pe cel american. El are capacitatea de a uni oamenii. Dacă există cineva care să ne polarizeze, el este!".

Actualitate 8 Martie 2020, ora: 07:41

Felicitari de 8 martie pentru mame. In fiecare an, de 8 martie, se serbeaza Ziua internationala a femeii. In Romania, insa, sarbatoarea are o conotatie si mai speciala, pentru ca la aceasta data se serbeaza MAMA. O mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi...