A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Vlad Plahotniuc, candidat PDM la funcția de deputat pe circumscripția 17 din Nisporeni, va continua să sprijine tinerii antreprenori, care și-au deschis afaceri în Republica Moldova. Unul dintre aceștia este Valentin Cvasov, din raionul Strășeni, pentru care Plahotniuc are doar...

Retragerea gheţarilor din Canada a dezgolit peisajele care au fost acoperite cu gheaţă timp de 40.000 de ani, iar regiunea poate trece prin cel mai călduros secol din ultimele 115 secole, conform unui studiu al cercetătorilor de la University of Colorado Boulder.

Occidentul trebuie să sprijine Moldova în combaterea agresiunii ruse. Această opinie a fost exprimată de congresmanul american Markwayne Mullin, într-un articol din prestigioasa publicaţie electronică "The Hill".

Uitând-te la această promiscuitate securisto-stalinistă, la acești paraziți sociali și trădători de neam, ghiftuiți cu șașlâk și coniac, rumeni și netezi la față, care nu au lucrat o zi la viața lor, doar și-au ros fundurile dintr-un fotoliu de conducere in altul, merita cu prisosința să le dedici versurile din Scrisoarea a treia:

Ca element de decor, în sala dormea liniștită comunista/socialista Zinaida Petriva Grecenîi (născută in regiunea Tomsk într-o familie deportată de comuniști).

Scena kafkiană pe care am urmărit-o astăzi în centrul Chișinăului, chiar că este demnă de teatrul absurdului!

