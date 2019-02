Ca element de decor, în sala dormea liniștită, eterna candidată eșuată, comunisto-socialista Zinaida Petrovna Grecenîi - supranimită de presă „Zina Carabina”, (născută in regiunea Tomsk într-o familie deportată de comuniști).

Scena kafkiană pe care am urmărit-o astăzi în centrul Chișinăului, chiar că este demnă de teatrul absurdului!

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 4 Februarie 2019, ora: 09:01

Un an al iubirii şi prieteniei, dar instabil totuşi, cu anumite perioade de ghinion. Sunt semnele sub care stă noul an chinezesc. Anul Porcului de Pământ începe mâine seară şi este sărbătorit de chinezii din toată lumea. La fel ca în cazul românilor,...