Saga Brexit fără sfârșit: Premierul Theresa May va cere o nouă amânare a Brexitului

Forțele Navale Române organizează cel mai mare exercițiu multinațional naval - SEA SHIELD 19 - care va avea loc între 2 și 13 aprilie în apele teritoriale ale României şi în apele internaționale ale Mării Negre. La exercițiul din acest an participă 14 nave...

Cu un conținut important de antioxidanți, afinele sunt fructe ce nu ar trebui să lipsească din alimentația zilnică, indiferent că sunt consumate proaspete, congelate, sau sub formă de ceai.

Peste 600 de milioane de euro vor fi investiți în acest an în plajele de pe litoral distruse în sezonul rece și ca urmare a schimbărilor climatice. Comisia Europeană a aprobat finanţări de aproape două miliarde de euro pentru mai multe proiecte de infrastructură, printre...

Ford a anunțat oficial că al doilea model pe care îl va produce în uzina auto din Craiova se numește Ford Puma și este un SUV care va fi poziționat între Ford EcoSport și Ford Kuga. Modelul Ford Puma va intra în producție în a doua parte a acestui an și va fi...

Prima doamnă din Republica Moldova, Galina Dodon, are salariu dublu faţă de soţul său, preşedintele Igor Dodon, arată declaraţia de avere depusă de şeful statului la Autoritatea Naţională de Integritate (ANI).

Primăria Orhei continuă “Operațiunea Curtea” cu lucrări de modernizare la o nouă adresă - 31 August nr. 7, 9, 11. Curtea de bloc are o lungime de 300 de metri și o suprafață a carosabilului de 765 de metri pătrați.

În acest an, în cadrul proiectului Drumuri Bune 2 vor fi reparaţi 2.600 de kiolometri de drum. Subiectul a fost discutat în debutul de astăzi a şedinţei Guvernului. Potrivit premierului în exerciţiu Pavel Filip, bani pentru reabilitarea drumurilor sunt prevăzuţi...

La ultimul Consiliul European, liderii europeni au acceptat să dea un răgaz politicienilor de la Londra, înțelegerea fiind aceea că, în cazul în care Parlamentul va aproba acordul negociat de May, retragerea din UE va fi amânată până la 22 mai. În caz contrar, ieșirea ar urma să aibă loc pe 12 aprilie.

Declarațiile premierului au venit după o ședință de guvern care a durat mai multe ore și după ce Camera Comunelor a respins toate alternativele la acordul lui May de Brexit.

”Avem nevoie de o nouă extindere a Articolului 50, una cât mai scurtă cu putință și care se termine când vom adopta un acord. Și trebui să fim clari pentru ce vrem această amânare. (...) Această diviziune nu mai poate dura mult”, a spus May, adăugând că ”trebuie să ajungem la compromis”, iar discuțiile trebuie să se axeze pe viitoarea relație cu UE, pentru a respecta ce au votat britanicii.

Premierul Regatului Unit, Theresa May, a spus marți că este nevoie de o nouă extindere a Articolului 50 și vrea o nouă rundă de negocieri cu liderii opoziției pentru a ieși din impasul intern și pentru trasa o serie de argumente pentru care vor cere amânarea Brexitului.

