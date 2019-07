Salariul MEDIU în București și Cluj este de aproape 13 000 lei MDL

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Au mai fost scandaluri, certuri, ameninţări mai puţin voalate. Dar ceea ce publică azi publicaţia britanică Mail On Sunday chiar este fără precedent şi ridică întrebări extrem de grave, pe măsura acuzaţiilor teribile aduse administraţiei Trump şi preşedintelui SUA personal...

La nivelul industriei prelucrătoare, remunerarea medie a crescut în 2018 mai ales în sectorul fabricării mijloacelor de transport (cu excepţia automobilelor) şi în sectorul fabricării produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucratea ţiţeiului. General vorbind, decalajele între sectoarele industriei prelucrătoare se măresc în mod evident, creşterile din sectoarele cu salariile cele mai mici (mobilă, îmbrăcăminte, pielărie) fiind sub medie.

Continuarea strategiei de creştere actuale trebuind să fie însoţită de o stimulare suplimentară a producţiei interne. În plus, pentru a asigura sustenabilitatea strategiei actuale, guvernul trebuie să se concentreze pe creşterea veniturilor bugetare, care rămân extrem de reduse în comparaţie cu celelalte ţări europene.

Chiar dacă salariile au crescut în toate sectoarele mari de activitate, creşterile din sectorul public (administraţie si apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială) sunt deosebit de ridicate, guvernul având în acest sens o politică explicită de eficientizare a activităţii (retenţia personalului şi atragerea de candidaţi performanţi) şi de impulsionare a creşterii economice generale. În această ultimă privinţă, ecuaţia are cel puţin două necunoscute: în primul rând, măsura în care creşterile salariale din sectorul public vor împinge indirect, prin mecanismul pieţei muncii, salariile în sus şi în sectorul privat; în al doilea rând, măsura în care creşterile salariale impulsionează producţia internă şi nu alimentează creşterea accelerată a importurilor de bunuri de consum, notează realizatorii studiului.

La nivel sectorial, angajaţii din IT şi din intermedieri financiare şi asigurări au în continuare cele mai mari salarii medii, creşterea de 9,4% înregistrată de aceste două sectoare între ianuarie 2019 şi ianuarie 2018 fiind însă sub media naţională de 16,8%. Creşteri salariale consistente au fost înregistrate în sectorul construcţii, care se confruntă cu presiuni importante pe piaţa muncii, şi în activităţile de servicii administrative şi suport, care cuprinde în mare parte activităţi de outsourcing.

Observaţia are o validitate generală: regiunile cu salarii reduse (sud, sud-est şi nord-est, precum şi unele judeţe din sud-vest) înregistrează rate de creştere salarială mai mici decât judeţele unde salariile sunt deja mult peste medie. Convergenţa nu se vede decât la vârf, capitala înregistrând o rată de creştere ceva mai mică decât judeţele Cluj, Timiş, Braşov sau Sibiu. Dacă diferenţele de creştere se menţin, în următorii cinci ani Clujul ar putea ajunge şi chiar depăşi Bucureştiul din punct de vedere al remunerării medii.

Bucureşti, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de ron şi Cluj, cu 3.115 ron, conduc topul celor mai bine plătite judeţe din ţară, iar Vrancea este singurul judeţ unde salariul mediu este sub 2.000 de ron, adică 1.999 ron, arată un studiu privind piaţa muncii în 2018 realizat de Syndex.

