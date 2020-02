Salariul MINIM în România ar putea ajunge la 7643 lei (1900 ron /400 euro)

Perioada de consultare pe salariul minim european a început în ianuarie, iar rezultatele se vor concretiza într-o propunere ce va fi prezentată în vară, spune Mihaela Mitroi, partener la EY România. „După cum se ştie, în România, salariul minim se situează mult sub media salariilor statelor membre. Dacă ne uităm la datele Eurostat, la 1 iulie 2019, salariile minime lunare variau considerabil între statele membre, de la 286 euro în Bulgaria la 2.071 euro în Luxemburg, media europeană fiind de 932 euro. Important de menţionat este că pentru statele membre ale UE care nu se află în zona euro, precum Bulgaria, Cehia, Croaţia, Ungaria, Polonia şi România, nivelul salariilor minime este influenţat de cursurile de schimb utilizate pentru a converti moneda naţională la euro“. Îngrijorător pentru România este şi proporţia celor care au salariul minim, 25% dintre angajaţi. Doar creşterea salariului minim nu va însemna neapărat şi reducerea inegalităţii între cei cu salarii mari şi cei cu salarii mici şi nu va îmbunătăţi considerabil nivelul de trai. „Problema inegalităţii este amplă şi pentru a o aborda este nevoie de o întreagă serie de politici publice şi de măsuri. Creşterea salariului minim este una dintre acestea, însă nu este singura soluţie. În plus, este imperativ ca cetăţenii să aibă acces facil la educaţie şi la programe de formare profesională. Investiţiile în capitalul uman reprezintă cea mai bună modalitate de a creşte bunăstarea individuală şi de a îmbunătăţi forţa de muncă. Echitatea în educaţie ar putea aduce un standard minim de bunăstare“.

Actualitate 9 Februarie 2020, ora: 07:43

