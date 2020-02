Salariul minim la nivel european, în discuții la Bruxelles. Cum se va calcula și la ce valoare ar putea ajunge în România

"În concluzie, salut ideea de a introduce un salariu minim la nivelul statelor membre, însă, pentru a-şi atinge scopul, şi anume creşterea bunăstării populaţiei, trebuie avute în vedere politici publice ample în mai multe domenii ale economiei, de exemplu în învăţământ şi sănătate. Să nu uităm că problema inegalităţii este intens dezbătută la nivel mondial, unde există iniţiative de introducere a unui venit minim garantat pentru toate persoanele. Într-o lume în care munca nu poate fi garantată şi care, de cele mai multe ori, nu este capabilă să acopere nevoile umane de bază (hrană, locuinţă, sănătate, educaţie), există din ce în ce mai mulţi susţinători ai venitului de bază garantat. Deşi la acest moment pare un subiect utopic, consider că merită să fie dezbătut", a mai spus Mitroi. EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 284.000 de angajaţi în peste 700 de birouri în 150 de ţări şi venituri de aproximativ 36,4 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2019. Prezentă în România din anul 1992, EY este liderul de pe piaţa serviciilor profesionale. Cei peste 800 de angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii de asistenţă în afaceri către companii multinaţionale şi locale. Compania are birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău.

