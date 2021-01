Salariul minim pe economie în România este echivalentul a peste 10 mii de le mdl

Noul salariu minim net în România este de 1386 lei. Aceasta este suma minimă pe care trebuie să ți-o achite un patron la care ești angajat. Practic, iei în mână cu 40 lei mai mult decât în urmă cu un an. În România, 1,4 milioane de persoane primesc salariul minim pe economie.

În schimb, formularea pentru care s-a optat în Monitorul Oficial este ”de la data intrării în vigoare a actului normativ”. Data cu pricina este 13 ianuarie 2021. Cu alte cuvinte, pe luna ianuarie, cei care beneficiază de salariul minim, conform legii, vor primi salariul mărit pe zilele din ianuarie din 13 până în 31. Unii patroni care vor fi mai generoși pot mări salariul de la 1 ianuarie 2021, dar nu sunt obligați s-o facă.

