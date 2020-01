Salvamont România: O sută de accidente pe munte, în ultimele 24 de ore/ Din cauza diferenţelor mari de temperatură dintre noapte şi zi, pârtiile de schi devin dificile, cauzând zeci de accidente

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta otomană n-a fost niciodată suverană asupra ţărilor române. Poarta însăşi recunoscuse acest lucru, când la Carlovitz, presată de poloni să cedeze Moldo-Valachia, ea răspunse că nu are dreptul de a face...

Saturn cel batran si serios, aflat in Capricorn, lordul karmei, planeta responsabilitatii, muncii, a faptelor dupa rasplata, a scurgerii timpului si a ciclurilor finite pe acest pamant, si Pluto, planeta transformarii si renasterii s-au apropiat tot anul 2019 unul de celalalt iar momentul la care...

Mii de protestatari au luat cu asalt străzile din capitala Liberiei, Monrovia, iar cel vizat este chiar președintele țării, George Weah (53 de ani). Fostul jucător legendar de la AC Milan și fost câștigător al Balonului de Aur (în 1995) are de rezolvat o situație explozivă în țara...

Fiecare a treia companie de stat din Republica Moldova înregistrează pierderi, iar situația se înrăutățește de la un an la altul. În anul 2018, ponderea întreprinderilor de stat care au fost pe profit s-a redus la 60% de la 62,6%, cifră înregistrată...

1. Nu intraţi în panică. 2. Protejaţi victima prin marcarea locului accidentului prin amplasarea unei perechi de schiuri amplasate in X la 4-5 metri în amonte. 3. Anunţaţi echipa Salvamont aflată pe domeniul schiabil, sau apelaţi telefonic SNAU 112 sau Dispeceratul Naţional SALVAMONT – VODAFONE (0SALVAMONT – 0725826668). 4. Nu mişcaţi persoana accidentată şi nu permiteţi nimănui să facă acest lucru, decât dacă se află sub influenţa directă a unui factor de risc care îi pune viaţa în pericol sau îi provoacă afecţiuni medicale imediate. Orice pacient care după un traumatism prezintă dureri sau alterarea stării generale trebuie tratat ca având un posibil traumatism la nivelul coloanei vertebrale, necesitând imobilizare şi transport adecvat. Nu permiteţi “binevoitorilor” sau “salvatorilor de ocazie” să mişte sau să transporte pe braţe, târâş sau cu mijloace improvizate, victima. 5. Daca victima este inconştientă, deschideţi-i căile aeriene (aceasta se realizează prin subluxaţia mandibulei-ridicarea acesteia de la nivelul unghiului sau posterior- de lângă ureche!!! nu ”basculaţi” spre spate capul victimei!!!) şi verificaţi timp de 10 secunde daca respiră. Dacă nu respiră, efectuaţi resuscitare cardio-pulmonară (masaj cardiac extern în ritm de aprox. 100/ minut, iar dacă sunteţi instruit în acest sens, masaj cardiac extern combinat cu respiraţie artificială cu un raport compresii toracice: ventilaţii de 30:2. Urmaţi indicaţiile primite din dispeceratul medical!) 6. Discutaţi cu victima şi observaţi daca este coerentă în exprimare. Observaţi dacă prezintă hemoragii puternice, care reuşesc să treacă prin echipament. Identificaţi locul hemoragiei şi faceţi compresie (cu comprese sterile, daca aveţi la îndemână). Dacă hemoragia este abundentă şi nu se opreşte, aplicaţi un garou deasupra leziunii (anunţaţi dispeceratul medical despre acest lucru). Evitaţi să intraţi în contact direct cu sângele pacientului! 7. Nu încercaţi să aduceţi în poziţie anatomică membrele sau corpul victimei indiferent de poziţia acestuia, se pot produce leziuni cu efect ireversibil sau care pot fi fatale. 8. Protejaţi termic persoana accidentată (acoperire cu sac de dormit, folie ”Sirius”), discutaţi permanent cu ea, urmăriţi o eventuală schimbare a stării de conştienţă, a respiraţiei, a culorii tegumentelor şi buzelor şi aşteptaţi până sosesc echipele Salvamont.

În plus, salvamontiştii au transmis recomandări pentru intervenţia în caz de acident, precizând că, în ultimele sezoane de iarnă, au înregistrat un număr extrem de mare de evenimente pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)