Sancțiuni de coșmar împotriva Rusiei. Doar Trump îl mai poate salva pe Putin

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Având în spate o serioasă pregatire militară, ordonat, metodic și orientat in viata socială Carol I a făcut dovada unui autentic simț politic. Era o natură umană echilibrată, remarcabilă prin seriozitate, inteligență și putere de muncă. Studiile temeinice, călătoriile...

Germania a testat cu succes un taxi zburător. Vehiculul ar putea intra în transportul public în 2025, relatează The Guardian. Dezvoltat de compania Lilium, taxiul zburător are la bază o tehnologie de decolare şi aterizare verticală, potrivit Mediafax.

Deputata Marina Tauber susține că nu are nevoie de funcția de președinte al Comisiei privind Drepturile Omului și Relații Interetnice și asta pentru că nu se ține de funcții. Într-o luare de cuvânt de la tribuna Parlamentului, Tauber a declarat că actuala majoritate...

De asemenea, proiectul de lege prevede impunerea de sancțiuni sectorului cibernetic și băncilor din Rusia, despre care senatorii americani susțin că sprijina amestecul in campaniile electorale din străinătate. În cele din urmă, vor fi impuse sancțiuni persoanelor care sunt „implicate direct sau indirect în corupție și acte criminale în interesul președintelui rus Vladimir Putin”.

În luna februarie a acestui an, un grup de senatori americani a înaintat Congresului un proiect de lege care prevede sancțiuni „de cosmar” împotriva Rusiei: interzicerea oricărei tranzacții cu obligațiuni suverane noi, a finanatarii de proiecte eneregetice rusești, inclusiv de proiecte de gaz natural lichefiat în afara teritoriului Federației Ruse.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)