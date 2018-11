Săptămână începe cu FRIG și LAPOVIȚĂ în toate regiunile țării (INFOGRAFIC)

Probabilitatea unui acord real între Rusia și Japonia în diferendul lor teritorial privind sudul insulelor Kurile este negativa si dpdv matematic tinde spre zero. În ultimele decenii la Moscova s-au spus prea multe ”patriotisme” despre ”inseparabilitatea...

Săptămâna începe cu lapoviță și ninsori slabe în timpul zilei și temperaturi sub limita înghețului noaptea. Un strat subțire de zăpadă se așterne în continuare, chiar dacă ziua vom înregistra valori pozitive în cea mai mare parte a teritoriului. La Chișinău și în centrul țării vor fi astăzi ce mult 2 grade, în sud este așteptată o maximă de 4 grade, iar în nord temperatura nu va trece de -1 grad. Noaptea va fi extrem de frig în toată țara, dar cele mai scăzute valori sunt așteptate tot în nord, unde sunt prognozate -5 grade. În centrul teritoriului, minima coboară până la -2 grade, iar în sud va rămâne la limita înghețului: 0 grade. Urmează câteva zile cu vreme închisă și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Soarele este doar o amintire frumoasă, la fel ca și zilele senine. E un moment foarte potrivit ca să ne amintim că nimic nu durează al nesfârșit, nici măcar vremea urâtă și norii groși de pe cer!

