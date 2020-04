Săptămâna Mare: Sfânta și Marea Zi de Marți

În cadrul aceleași Denii aflăm și semnificațiile din Sfânta și Marea Marți prin lectura Sinaxarului din care aflăm: "Pe când Domnul nostru Iisus Hristos Se suia la Ierusalim și Se ducea la Patimă, a spus ucenicilor Săi mai multe pilde. Unele din ele sunt îndreptate către iudei. Pilda celor zece fecioare însă a spus-o pentru a ne îndemna spre milostenie și în același timp spre a ne învăța să fim cu toții gata înainte de sfârșitul vieții. Domnul a vorbit mult despre fecioare și despre femei - și fecioria are mult merit și este într-adevăr mare - dar pentru ca nu cumva cineva trăind în feciorie să nu se îngrijească și de celelalte virtuți și mai cu seamă de milostenie, prin care se vădește strălucirea fecioriei, Domnul spune pilda aceasta. Pe cinci din ele le numește înțelepte, căci împreună cu fecioria au avut și multul și îmbelșugatul untdelemn al milosteniei. Pe celelalte cinci le numește nebune, căci deși ele aveau virtutea fecioriei, nu aveau în aceeași măsură și milostenia. Deci sunt numite nebune, pentru că au săvârșit cea mai mare virtute, dar nu s-au îngrijit de cea mai mică, așa că în nimic nu se deosebesc de desfrânate. Desfrânatele sunt biruite de trup, iar ele au fost biruite de bani.

Noi o ținem pe-a noastră – nu putem. Am încălca o cutumă respectată în popor. Așa că de Guvernul Chicu vom vorbi de acum încolo numai de bine, pentru că de joi, 9 aprilie 2020, Guvernul Chicu este mort.

Horoscop 14 Aprilie 2020, ora: 06:46

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 14 APRILIE 2020; luptele de putere sunt la ordinea zilei azi din cauza tensiunii create de cuadratura dintre Soarele aflat in ultima sa saptamana in Berbec pe acest an si impozantul Pluto, planeta renasterii, a distrugerii pentru crearea unui nou inceput. Nu...