Saptamana patimilor: Ce sa nu faci in Miercurea Mare

In Miercurea Mare se savarseste Taina Sfantului Maslu, amintind de ungerea lui Iisus Hristos cu mir în locuința lui Simeon Leprosul din Betania. Tot in aceasta sfanta zi Iisus a fost vandut pe 30 de arginti.



Miercurea Mare a fost petrecuta de Mantuitorul Iisus cu Hristos cu prietenii sai. O femeie din casa lui Lazar Il unge cu mir din nard si Mantuitorul ii iarta pacatele femeii.

Vazand aceasta uncenicii s-au infuriat si au zis: De ce risipa aceasta? Caci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii sa se dea celor saraci.

Iisus a raspuns insa cu multa blandete:

” Pentru ce faceţi suparare femeii? Caci lucru bun a facut ea fata de mine. Caci pe saraci totdeauna ii aveti cu voi, dar pe Mine nu Ma aveti totdeauna. Ca ea, turnand mirul acesta pe trupul Meu, a facut-o spre ingroparea

Mea. Adevarat zic voua: Oriunde se va propovadui Evanghelia aceasta, in toata lumea, se va spune si ce-a facut ea, spre pomenirea ei.”

Iuda, ucenicul lui Hristos, vazand toate cele petrecute se umple de furie si decide sa Il vanda arhiereilor pe numai 30 de arginti. In aceasta zi de miercuri s-au facut primele planuri pentru prinderea si uciderea Lui Iisus.

In Miercurea Mare cei bolnavi si suferinzi se pot bucura de Taina Sfantului Maslu, taina care este foarte ajutatoare pentru cei pe patul de moarte si foloseste la insanatosirea celor care trebuie sa ramana printre noi.

In aceasta zi cei care pot trebuie sa tina post negru. Femeile nu torc si nu cos, ci spala ferestrele pentru ca lumina sa patrunda in fiecare coltisor al casei in zilele de Paste.

Si astazi se tine slujba deniei. In unele zone din tara exista inainte traditia ca cei mici sa mearga la colindat atunci cand se lasa seara, iar barbatii sa arunce cenusa din soba peste ogor, pentru ca roadele pamantului sa fie cat mai bogate.

Ce nu este bine sa faci in Miercurea Mare

In Miercurea Mare te poti ocupa de treburile casnice, sa te pregatesti pentru Paste. De asemenea, este bine sa te impaci cu oamenii cu care nu te-ai inteles bine in ultima perioada.

In plus, este recomandat sa rostesti rugaciuni. Nu este bine sa te enervezi, sa arunci vorbe necurate in aceasta zi. Nu este bine sa te superi pe ceilalti. Incearca sa fii intelegator.