Sărbătoare MARE pentru credincioși - Ce sfânt este pomenit astăzi

Sfântul proroc Iona este cinstit pe 21 septembrie. Sfantul Iona era fiul lui Amatie. Mama acestui proroc Iona, fiind văduvă, petrecea în Sarepta Sidonului. Această văduvă a hrănit pe Ilie proorocul în vreme de foamete; mai ales ea a fost hrănită de dânsul, că vadra de făină n-a scăzut şi urciorul cu untdelemn nu s-a împuţinat în casa ei prin venirea proorocului. Atunci Iona, fiind prunc mic, s-a îmbolnăvit şi a murit.

Sfantul Apostol Codrat a facut parte din cei Saptezeci de Apostoli ai Mantuitorului. A vietuit in secolul al II lea si a vestit Evanghelia in Atena si Magnesia. Prin predica sa, a stins focul jertfelor paganesti si a zdrobit idolii. Dar, dupa cum intunericul uraste lumina, tot astfel si paganii l-au urat pe Sfantul Codrat. L-au batut cu pietre, l-au aruncat in temnita si l-au infometat pana ce si-a dat sufletul in mainile Domnului. A trecut la cele vesnice in timpul imparatului Adrian (117-138).



Sfantul Codrat a scris o Apologie a crestinismului si i-a dat-o imparatului Adrian. Aceasta carte l-a atins atat de mult pe Adrian, incat a dat ordin incetarii oricaror persecutii impotriva crestinilor, afara de situatia vinovatiei lor din cauza unei crime civile.