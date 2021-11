Sărbătoare MARE pentru credincioși. Rugăciune ce trebuie spusă

Sfantul Apostol si Evanghelist Matei este unul dintre cei doisprezece Apostoli alesi de Hristos. Inainte de a ajunge Apostol, a fost vames si se numea Levi. Era originar din Capernaum si era fiul lui Alfeu. Nu stim daca a fost casatorit. Potrivit Traditiei este autorul primei Evanghelii. Eusebiu si Sfantul Epifanie ne marturisesc ca Matei a scris Evanghelia in limba aramaica si in limba greaca. Din Martirologiul roman aflam ca a murit ca martir in Etiopia, fiind ars pe rug de pagani. Din textele apocrife care vorbesc despre trecerea sa la cele vesnice, aflam ca a suferit moarte de martir in Pont.

Evanghelia dupa Matei se afla inscrisa in lista Canonului Muratori si amintita de Sfintii Parinti: Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului si Grigore de Nazianz. Ea este recunoscuta ca autentica si de sinoadele particulare din Laodiceea (360), canonul 60 Hipo (393) si confirmata de Sinodul ecumenic Trulan (692) si sinodul al VII-lea (787). Scopul evanghelistului a fost sa dovedeasca primilor cititori ca Hristos este Mesia cel prezis de profeti si in persoana Sa s-au indeplinit toate vechile profetii.



Pentru ca el face trecerea de la Vechiul Testament spre Noul Testament, Sfintii Parinti au hotarat ca Evanghelia scrisa de el sa fie prima, cel mai aproape de Vechiul Testament. Evanghelia sa ii are in vedere pe iudei si pe pagani si din acest motiv ea este mai mult o Evanghelie de convertire a popoarelor la credinta. Iudeilor le descopera ca Iisus este Mesia, iar paganilor le vesteste ca mantuirea se realizeaza prin Hristos. Dupa marturia lui Irineu de Lyon, Evanghelia dupa Matei a fost scrisa spre sfarsitul anilor 50 si inceputul anilor 60 ai primului secol crestin.

Avand in vedere ca Matei foloseste foarte des sintagma "Imparatia cerurilor", Evanghelia sa este numita si Evanghelia Imparatiei. Evanghelia după Matei este citita in Biserica timp de saptesprezece duminici după Duminica Rusaliilor si in duminicile in care se lasa sec de carne si de branza. Dar si in alte multe zile din an se citesc pericope din Evanghelia dupa Matei, precum si la Praznice si la multe sarbatori ale Sfintilor.

Troparul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei

Apostole Sfinte şi Evanghelist Matei, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.