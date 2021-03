Sărbătoare MARE pentru credincioși. Rugăciune pentru liniște și spor

Sfantul Simeon Noul Teolog este praznuit de Biserica Ortodoxa in ziua de 12 martie. Pentru a incerca sa reconstituim intr-un mod obiectiv si complet personalitatea duhovniceasca a Sfantului Simeon si activitatea sa de egumen al Manastirii Sfantului Mamas, de indrumator de suflete si de reinnoitor al vietii monahale, se impune mai intai, pe langa un studiu comparativ al scrierilor sfantului, si un studiu al datelor istorice pe care le gasim in "Viata" scrisa de catre Nichita Stithatul.

Sfantul Teofan Marturisitorul s-a nascut la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), din parinti cinstiti, Isaac si Teodotia. Amintim ca tatal sau a fost ruda cu imparatul Leon Isaurul (717-740) si a murit pe cand Teofan avea trei ani.

La varsta de 12 ani, Teofan a fost logodit cu fiica unui senator, insa nunta a avut loc la implinirea anilor potriviti pentru casatorie. Dupa moartea imparatului si a socrului sau, isi va imparti averea saracilor si va intra in monahism impreuna cu sotia sa. Sotia se va calugari la Manastirea Princhipos si va primi numele de Irina, iar el se va calugari in Manastirea Polihroniu din tinutul Sigrana. Timp de sase ani a copiat diferite lucrari, refuzand sa conduca manastirea. Ajunge in insula Calonim, unde va ridica o manastire, si apoi va reveni in Muntele Sigrianei.

Participa la al VII lea sinod ecumenic (de la Niceea, din anul 787) unde lupta impotriva celor care respingeau cinstirea sfintelor icoane.

Dumnezeu i-a daruit Sfantului Teofan harul facerii de minuni, prin care vindeca toate bolile, si mai cu seama toate formele de nebunie.

Cand erezia iconoclasta a izbucnit iar sub imparatul Leon Armeanul, Sfantul Teofan a fost adus la Constantinopol si aruncat in temnita. Aici a zacut timp de doi ani. Apoi imparatul l-a surghiunit in insula Samotrace, lucru pe care il prorocise mai inainte temnicerilor lui. Dupa sosirea la Samotrace, Sfantul Teofan a mai trait douazeci si trei de zile.

Troparul Sfantului Teofan Marturisitorul

Indreptatorule al Ortodoxiei, invatatorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu si al curatiei, si luminatorule al lumii, podoaba calugarilor cea de Dumnezeu insuflata, Teofan, intelepte, cu invataturile tale pe toti i-ai luminat. Alauta duhovniceasca, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.

