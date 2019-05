Sărbători cu standarde duble: cum au sărbătorit noii deputați ziua de 9 mai?

La trei decenii de la obținerea independenței și la zece ani după ce R. Moldova și-a asumat parcursul european, cetățenii noștri continuă tradiția sovietică de a sărbători Ziua Victoriei la 9 mai. După 2009, când guvernarea de la acea vreme a încercat să modifice acest obicei, reamintindu-le cetățenilor noștri că tot continentul sărbătorește la această dată Ziua Europei, moldovenii, ca de obicei, au început să aibă o sărbătoare cu standarde duble.

Iar după recentele parlamentare din 24 februarie, când PCRM, un aprig promotor al valorilor sovietice, nu a mai ajuns în Parlament, se crease falsa impresie că și tradițiile sovietice vor dispărea. În ajun de 9 mai, TIMPUL a încercat să afle ce sărbătoresc noii deputați moldoveni în acea zi.

Oleg Savva, deputat PSRM, ne-a spus că va sărbători, ca în fiecare an, Ziua Victoriei în raionul său de baştină, Fălești. „Cum, ce sărbătorim? Ziua Victoriei! Ce, n-a fost război?! 63 de mii de oameni de-ai noștri au căzut, din anul 1944 până în anul 1945. Asta așa este o dată în care trebuie să ne amintim de acești oameni. De aceea, ca în fiecare an, voi depune la monument flori. Verișorul bunicii mele a rămas în Germania, iar fratele bunelului a ajuns la Berlin, iată și pe ei îi comemorăm. În raionul Fălești, au rămas numai nouă veterani, iar în oraș numai unu și noi trebuie să le purtăm cinste” a adăugat socialistul.



„Europa a năvălit asupra noastră”

Întrebat de ce nu sărbătoreşte Ziua Europei, Savva a spus că, în opinia sa, această sărbătoare are menirea de a șterge memoria războiului. „Pentru ce s-o sărbătoresc? Democrații au ieșit cu Ziua Europei. Mă scuzați, dar Europa ceea tot a năvălit asupra noastră. Pentru mine, este importantă memoria celor care au participat sau au căzut pe front, iar politica aici nu-și are locul. Așa cum ne amintim de cei răposați la Paștele Blajinilor, exact așa se întâmplă și de 9 mai”, a specificat alesul poporului.

Întrebat de ce Partidul Socialiștilor a organizat un concert în Piața Marii Adunări Naționale, la care vor evolua vedete autohtone și internaționale, într-o zi similară Paştelor Blajinilor, Savva ne-a răspuns senin că nu vede nimic rău în acest concert, deoarece „este zi liberă și lumea vrea să se odihnească un pic, pentru că viața noastră e foarte grea”. Cât despre suma investită în acest concert, deputatul ne-a spus că nu știe nimic. „Eu sunt la Fălești și nu organizez concerte. Întrebați-i pe organizatori, ei cu siguranță vă vor răspunde”, a conchis Savva.

Menţionăm că, sub auspiciul președintelui Igor Dodon, în seara zilei de 9 mai, în Piața Marii Adunări Naționale a avut loc un grandios concert. Pe scenă au ieşit Nelly Ciobanu, Olia Tira, Natalia Gordienco, formațiile „DoReDos” și „SunStroke Project”. Artiștii, împreună cu orchestra prezidențială, au interpretat melodii din anii de război. Invitata specială a concertului a fost interpreta rusă, Valeria. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol de focuri de artificii.

Întrebat de jurnaliști cine va achita concertul, Dodon a precizat că toate cheltuielile vor fi suportate de campania „Iubesc Moldova”, pe care a lansat-o în anul 2011. Iar când a fost întrebat cât va costa ieșirea în scenă a Valeriei, președintele a menționat: „Eu nu am plătit nimic pentru acest lucru. Nimeni nu a plătit, ea vine singură”.



„De ce-mi puneţi asemenea întrebări provocatoare?”

Partidul Democrat a organizat în scuarul Catedralei mai multe manifestații cu ocazia zilei de 9 mai: muzică, dansuri, mâncare ostășească și parade. Totuși, nimeni nu a specificat ce anume au sărbătorit democrații în acea zi. Contactat de TIMPUL, deputatul PDM, Vladimir Vitiuc, ne-a dat de înțeles că pe 9 mai sărbătorește Ziua Victoriei, iar Ziua Europei o va celebra pe 11 și, respectiv, 12 mai. Întrebat dacă PDM va sărbători și Ziua Victoriei, și Ziua Europei, doar că în zile diferite, Vitiuc s-a arătat vizibil deranjat: „De ce-mi puneţi asemenea întrebări provocatoare? Pe 9 mai, în toată țara se vor desfășura atât activități cu ocazia Zilei Europei, cât și cu ocazia Zilei Victoriei. Însă, activitățile cu ocazia Zilei Europei se vor desfășura sâmbătă și duminică în Orășelul European, amplasat la Chișinău”, a concretizat deputatul democrat.

Icre roșii, hrișcă, ulei, tocană de carne, conserve etc.



Partidul Șor a organizat pe 9 mai un marș al victoriei și un concert la care a evoluat și o trupă din Rusia. Potrivit unui comunicat de presă al formaţiunii, veteranii au primit din partea partidului icre roșii, hrișcă, orez, paste, ulei vegetal din floarea-soarelui, făină din porumb, tocană de carne, conserve din mai multe feluri de carne, ceai, dulciuri, șampanie. La manifestația de pe 9 mai, vicepreședintele formațiunii, deputata Marina Tauber, le-a mulțumit cu mare fast veteranilor pentru abnegația lor, care a adus pace pentru generațiile următoare. „Tot ce avem astăzi este datorită dvs. și noi mereu vom ține minte această victorie și tot ce ați făcut pentru noi, pentru țară, pentru posibilitatea să trăim”, a declarat Tauber.

Astfel, se pare că doar Blocul ACUM a sărbătorit, pe 9 mai, Ziua Europei. Deputații din această formațiune au participat la o manifestație, care a avut loc în fața Parlamentului, după care au distribuit pe străzile Chișinăului materiale informaționale despre Uniunea Europeană.



„Ziua Victoriei este ruptă din contextul Zilei Europei”

Vladimir Bolea, deputat PAS, a declarat că sărbătorește Ziua Europei, care reprezintă „ziua în care popoarele Europei au realizat consecințele grave pe care le-a avut Al Doilea Război Mondial asupra omenirii și necesitatea de a face tot ce este omenesc posibil pentru a evita astfel de incidente în urma cărora mor milioane de oameni nevinovați”.

Alesul poporului a menționat că nu sărbătorește Ziua Victoriei, deoarece „Ziua Europei include în sine și această sărbătoare”. „În general, în URSS se sărbătorea ziua în care Germania nazistă și-a semnat capitularea. Or, în realitate, asta semnifică data de 9 mai, dacă o raportăm la Al Doilea Război Mondial. Acest conflict armat s-a terminat în septembrie 1945, de aceea este evident că 9 mai nu semnifică finalul războiului, ci, pur și simplu, semnarea de către mareșalul german a tratatului de capitulare. De cealaltă parte, actul în cauză a fost contrasemnat de către reprezentanți ai URSS și ai forțelor aliate, și aici vorbim despre americani, Marea Britanie etc. Adică, practic a fost o alianță a popoarelor împotriva fascismului. Din aceste considerente, se sărbătorește Ziua Europei, ceea ce semnifică tragerea de concluzii, lipsa dorinței de a repeta astfel de scenarii și întreprinderea măsurilor concrete pentru a evita repetarea acestor atrocități împotriva omenirii. Anume, din această cauză nu consider că Ziua Victoriei este ruptă din contextul Zilei Europei. Practic vorbim despre aceeași semnificație, doar că în termeni diferiți”, a explicat Vladimir Bolea.

Parlamentarul a adăugat că, atunci când vorbim despre Ziua Europei, ne referim la un context extrem de larg al acestei sărbători, care cuprinde atât URSS și țările europene, cât și Japonia, și popoarele africane, care au fost incluse în Al Doilea Război Mondial. „Iar când vorbim despre Ziua Victoriei, ne referim doar la fostele republici sovietice, care erau parte componentă a URSS”, a menționat deputatul din partea PAS.

La rândul său, Inga Grigoriu, deputată a fracțiunii PPDA, este de părere că factorul politic dezbină atât de mult societatea, încât am ajuns ca Piața Marii Adunări Naționale să fie împărțită în diverse tabere, în diverse culori și cu diverse semnificații. „Partidele pe care le pomeniți nu fac nimic altceva decât să mențină această dezbinare și să alimenteze ura între cetățenii R. Moldova. Până la urmă, fiecare sărbătorește așa cum simte, dar responsabilitatea celor care vin să facă politică în țară ar trebui să fie cu totul de altă natură. Și aici vorbesc de solidarizare cu anumite evenimente din trecut, nu pe criterii de dezbinare sau de ură, dar pe criterii care ar putea să mențină o vie amintire despre acele evenimente”, a conchis parlamentara.