Sarea împrăștiată pe drumurile înghețate otrăvește apele. Pe străzile Chișinăului au fost împrăștiate sute de tone de sare

Sarea presarata pe drumuri pentru a preveni derapajele pe timp de iarna contribuie la poluarea panzei freatice si face ca unele ape curgatoare sa aiba niveluri de salinitate apropiate de cele ale oceanelor, arata unul dintre cele mai ample studii realizate vreodata in Canada pe aceasta tema.

Cercetatorii de la Universitatea din Toronto au examinat modul in care sarea imprastiata pe autostrada 401 si pe alte sosele ce traverseaza zone suburbane din regiunea Pickering afecteaza calitatea apei, se arata pe site-ul publicatiei canadiene The Globe and Mail. Ei au observat ca atat de multa sare provenita de la comunitatea orasului Pickering ajunge in laguna Frenchman’s Bay, de pe malurile Lacului Ontario, incat ochiul de apa ajunge sa fie „otravit”.

„Stim ca 3.600 de tone de sare pentru drumuri ajung in mica laguna in fiecare iarna, prin scurgerea apei din paraie, si o otravesc efectiv pentru tot restul anului”, spune Nick Eyles, profesor de geologie la universitatea canadiana. Regiunea Pickering a fost ideala pentru recentul studiu, din moment ce mare parte din oras se afla in cadrul unui bazin hidrografic relativ compact, de 27 de kilometri patrati.

Comunitatea din orasul canadian presara pe drumuri circa 7.600 de tone de sare anual. Jumatate din aceasta cantitate se infiltreaza in panza freatica si de aici in izvoare, facand ca apele curgatoare sa fie mai bogate in sare decat ar trebui. Restul se scurge in laguna Frenchman’s Bay, aflata in raza vizuala a navetistilor de pe autostrada 401, a carei populatie de pesti supravietuieste cu greu din cauza nivelului de sare de doua ori mai mare decat cel intalnit de regula in Marile Lacuri.

Departamentul guvernamental din Canada care se ocupa de politicile de mediu, Environment Canada, a recunoscut ca sarea are un impact negativ asupra faunei, florei, apei si solului, iar in 2001 a luat in calcul trecerea ei pe lista nationala cu cele mai toxice substante. Cu toate acestea, in 2004, guvernul canadian a ales sa instituie doar un cod de bune practici privind folosirea sarii pe drumuri, la care municipalitatile nu au fost insa obligate sa adere.

