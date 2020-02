Sârma ghimpată de la Prut: o precizare pentru istoria de ieri, de azi și de mâine a R. Moldova (FOTOGRAFII INEDITE)

Astăzi multi își revendică meritul de a fi autorii ideii și inițiatorii acțiunii scoaterii sârmei ghimpate de la frontiera de pe Prut. Deoarece nu dorim ca în manualele de istorie de mâine să se strecoare falsuri sau imprecizii, mă simt dator să fac următoarea precizare. Ideea scoaterii sârmei ghimpate de la Prut, care cu adevarat frământa mințile și inimile multor oameni, pentru prima data, a fost pusa în mod deschis, la fata locului, pe sectorul de frontiera de lângă satul Nemțeni, judetul Lapușna în toamna anului 2003, de către ziariștii de la TIMPUL Constantin Tănase, Nicolae Roibu și fotoreporterul Ion Dogaru.Drept mărturie documentara servesc nu numai folclorul care a apărut și circula în zona după acea istorica toamna (Colea Roibu și Dogaru/ Au dărmat la Prut hotaru”), ci și fotografiile făcute atunci și acolo. În prima poza C. Tănase și I. Dogaru, în semn de dispret, stau cu spatele la sarma ghimpată; în a doua poză C. Tanase si N. Roibu, cu spatele la frontiera, se uita la I. Dogaru dacă ține corect aparatul de fotografiat; în a treia poza C. Tănase și N. Roibu urmăresc cum calul paste iarba vede, mulțumiți ca și acesta și-a întors organul cu coada spre nesuferita sarma ghimpata imperiala.Iată așa a început epopeea demolării frontierei cu sârma ghimpată de pe Prut!

Actualitate 9 Februarie 2020, ora: 07:43

