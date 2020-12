Satul Costești a decis ca Biserica din sat să treacă la Mitropolia Basarabiei

Un preot din raionul Ialoveni ar fi fost oprit de la oficierea slujbelor, de către Mitropolia Moldovei după ce biserica în care activează a trecut în subordinea Mitropoliei Basarabiei. Gestul său a fost a catalogat drept neascultare față de autoritățile bisericești ierarhic-superioare și încălcarea jurământului bisericesc. Ca urmare, acum o săptămână, a fost emis un decret prin care Grigore Mereacre a fost demis din funcțiile de preot-paroh și preot-administrator, pe care le ocupa la cele două biserici din satul Costești.

Preotul Grigore Mereacre spune că decizia de a trece biserica din sat în subordinea Mitropoliei Basarabiei aparține, de fapt, localnicilor, iar el nu a făcut nimic altceva decât să îi susțină. Într-o discuție telefonică, acesta ne-a spus că enoriașii au adunat semnături, iar ulterior trecerea Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” în subordinea Mitropoliei Basarabiei a fost și legalizată.



După aceste acțiuni, Mitropolia Moldovei a interzis preotului să mai oficieze slujbe și i-au retras toate distincțiile bisericești până la aducerea pocăinței depline în fața ierarhului, în mod public. Aceste lucruri au stârnit, însă, nemulțumirea localnicilor, dar și a profesorilor de la liceul din Costești.

GALINA SALINSCHI, PROFESOARĂ LICEUL COSTEȘTI: „Enoriașii au venit cu propunerea ca să se treacă la Mitropolia Basarabiei. Părintele Grigore a acceptat acest lucru. Presiunea a căzut pe umerii părintelui Grigore, fiindcă enoriașii au dreptul să treacă la altă Mitropolie și nimeni nu poate să le facă nimic. Ceilalți preoți din sat și reprezentanți ai Mitropoliei normal că au criticat decizia dată”.

ION DUBECE, PROFESOR LICEUL COSTEȘTI: „Așa o parte din satul nostru Costești a dorit și asta noi am confirmat prin iscălituri și s-au adunat peste o mie de iscălituri precum că dorim să trecem sub Mitropolia Basarabiei. Ar fi trebuit să decurgă lucrurile așa liniștit, frumos. Dorești? Poftim. Nimeni nu are dreptul să-mi interzică cu ce Mitropolie eu pot și în ce Dumnezeu eu cred”.

Și oamenii din sat sunt indignați de faptul că preotului i s-au retras toate distincțiile din motiv că a trecut biserica la altă Mitropolie.

„Fiecare om e liber să aleagă ce vrea. Politica nu se amestecă cu biserica. Nu a fost decizia preotului, a întregului sat. Aici trebuie să decidă satul. A fost pus la vot cine dorește, cine e pentru, cine e contra. Marea majoritate au fost pentru”.

„El a ridicat biserica, el trebuie să slujească mai departe, el e foarte de treabă om, el ține slujba mai departe”.



Contactat în repetate rânduri de TV8, Episcopul Ioan Moșneguțu nu ne-a răspuns la telefon pentru a veni cu o reacție. Acesta a declarat, însă, pentru Ziarul de Gardă că acțiunile preotului reprezintă o încălcare, deoarece a aderat la o altă structură bisericească fără să ceara consimțământul Mitropoliei Moldovei.

IOAN MOȘNEGUȚU, EPISCOP AL SOROCII, VICAR MITROPOLITAN: „Grigore Mereacre a săvârșit o încălcare. Acesta a aderat la o altă structură fără avizul nostru. Fiecare preot depune un jurământ că nu va adera la vreo altă structură canonică fără consimțământul nostru. Cu regret, constatăm că s-a încălcat acest jurământ… Din acest motiv, a fost luată decizia de a-l opri în a oficia slujbe.”

A declarat Ioan Moșneguțu pentru Ziarul de Gardă. Acum, preotul Grigore Mereacre continuă să oficieze slujbe în biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, deoarece trecerea sfântului locaș în subordinea Mitropoliei Basarabiei a fost deja legalizată.



