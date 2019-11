SCANDAL /// Monarhiştii îi cer lui Iohannis să-l declare pe ambasadorul Rusiei la București PERSONA NON-GRATA

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

În România post-decembristă comunismul a devenit un agent electoral de mare calibru al dreptei. Pentru că am avut un partid de stînga născut, pe bune, din cenușa fostului PCR, iar dreapta nu a prididit să proclame, la fiecare ciclu electoral, nevoia...

ANRM mai spune că “agresiunea verbală față de Majestatea Sa Margareta nu face decât să arate încă o dată, dacă mai era nevoie, că discursul adresat corpului diplomatic la București și-a atins ținta și temerile vechilor agresați rămân, politica de alianțe a României fiind astfel justificată”. În finalul documentului, ANRM își exprimă dorința ca “situația neplăcută creată de ultimele declarații ale Ambasadei Rusiei la București să nu se mai repete” motiv pentru care îi cere “Președintelui României, dl. Klaus Werner Iohannis, reconfirmat recent în funcție cu un scor ce nu mai are nevoie de alte argumente, precum și Ministerului Afacerilor Externe să demareze procedurile pentru declararea domnului ambasador al Federației Ruse la București, Valery Kuzmin, persona non-grata și trimiterea înapoi în Rusia”.

Permiteți-mi să vă reamintesc: toate atacurile Rusiei asupra securității noastre, de la atacul asupra Georgiei din 2008 până la atacul asupra Ucrainei din 2014 și intervenția militară rusă în Orientul Mijlociu în 2015 s-au întâmplat în partea noastră a lumii, în jurul a ceea ce obișnuia să fie numit „flancul sudic" al NATO. Am sporit bugetele noastre de apărare și vom continua în acest sens. Dar cu toții ar trebui să rămânem fideli principiului nostru cardinal, potrivit căruia securitatea europeană este indivizibilă; aceasta este lecția pe care am învățat-o din ororile secolului trecut. ", transmitea Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române.

