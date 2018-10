Scandal de proporții la Amnesty International! Doi angajați s-au sinucis din cauza condițiilor de muncă inadecvate

Angajații organizației pentru apărarea drepturilor omului Amnesty International, Roz McGregor și Gaëtan Mootoo s-au sinucis din cauza condițiilor de muncă inadecvate. Informația a fost anunțată de publicația britanică The Guardian, cu trimitere la documente din cadrul anchetei. Potrivit sursei citate, cei doi acuzau presiuni teribile din partea superiorilor.

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.