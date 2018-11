Scandal în Costa Rica, după ce Elena Udrea s-a plâns de condiţiile de detenţie. Autorităţile au pus-o la punct

Facebook a transmis luni că a decis să retragă anunţul antiimigraţie promovat de Partidul Republican american în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului, reţeaua de socializare motivând că acest anunţ are un 'conţinut senzaţionalist' care excede politicile de...

Horoscop 7 noiembrie 2018. Ziua de azi se află sub culorile optimismului pentru această zodie care poate încasa foarte mulți bani.

FIFA se pregateste sa produca o schimbare uriasa in fotbal. Mondialul se va extinde de la 32 de echipe la 48.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

"Cele două românce sunt închise în modulul A2. După cum se ştie, închisoarea Vilma Curling nu e supraaglomerată şi fiecare dintre deţinute are propriul pat. Modulul este construit pentru 68 de persoane şi nu e supraaglomerat.", a declarat Jose Luis Bermudez, director în ministerul Justiţiei din Costa Rica.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)