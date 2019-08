Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Noul șef al Curții Constituționale din Moldova este Vladimir Țurcan, ales prin votul secret al membrilor. Țurcan, fost activist de partid cu funcții în timpul URSS, este un aliat politic al președintelui Igor Dodon și are un discurs profund anti-românesc și anti-NATO, dar...

Revoltați de situația creată în ajun de un nou an de învățămînt, administrația Liceului „Prometeu-Prim”, în frunte cu fostul director Aurelian Silvestru, a ieșit în fața părinților și a presei pentru a oferi explicații la tot ceea ce se întîmplă în interiorul instituției în ultimile săptămîni, după ce Aurelian Silvestru a fost demis din funcția de director de către alți doi fondatori ai instituției, Stepan Cioclea și Nicu Roman, în urma unui conflict de interese, după cum afirmă ultimul.a fondat o alta institutie si ca pedagogii si elevii sunt asteptati acolo.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)