Scandal la o grădiniță din Chișinău. Părinții se revoltă de construcția unei bisericii pe teritoriul grădiniței

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dieta in cauza promite pierderea a 10 kg de grasime in numai o luna, si nu numai asta, ci si beneficii pentru cresterea parului si unghiilor.

O întrebare pe care mi-o pun în fiecare an pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, în ce măsură Sărbătoarea Naţională a României e şi Sărbătoarea R. Moldova?

Biserica din curtea gradinitei a ajuns in atentia autoritatilor dupa ce mai multi parinti au postat imagini pe retelele de socializare cu slujbele care se oficiau acolo. In capitala sunt cel putin 10 biserici ridicate pe teritoriile gradinitelor si ale scolilor.

Ala REVENCO, REPREZENTANTA ASOCIATIEI “PARINTI SOLIDARI”: "Cat noi nu am solicitat autoritatile, ei nu au putut prezenta nimic. Aici trebuia sa fie o biblioteca cu centrul de educatie moral-spirituala, conform documentelor oficiale.”

Victor CHIRONDA, VICEPRIMAR AL CAPITALEI:“Ceea ce se intampla aici este rezultatul faptului ca pana acum autoritatile locale nu si-au facut treaba. S-au incalcat norme de constructie si multe alte lucruri.” Acesta nu a oferit solutii, dar a promis ca probleme va fi pusa in discutie la sedinta Consiliului Municipal.

Scandalul legat de constructia bisericii de pe teritoriul gradinitei nr. 150 din capitala s-a aprins din nou. Pe terenul din curtea gradinitei edificiul continua sa fie inaltat, spre nemultumirea unor parinti. Astazi acolo a mers viceprimarul capitalei, Victor Chioronda. Acesta a spus ca s-a ajuns aici pentru ca autoritatile locale nu si-au facut treaba si ca va veni cu o solutie dupa ce problema va fi discutat la primarie. Desi mai multi parinti spun ca nu si-au dat acordul pentru constructia bisericii, pe altii nu-i deranjeaz ca in curtea gradinitei se ridica un lacas sfant.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)