Scandal nocturn la MAI // Năstase s-a dus să exproprieze un calculator de la DOS (deschide.md)

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Apiterapia este o metoda de tratament care foloseste produsele stupului. Este o metoda foarte veche, raspandita in toate regiunile lumii. Mierea de albine, laptisorul de matca, propolisul, ceara, pasture, veninul de albine sunt leacuri naturale de mare efect, ce pot fi folosite si in...

Cura cu grapefruit care are capacitatea de a purifica organismul, de a preveni cancerul, infectiile virale si alte boli, dar nu trebuie sa tina locul altor medicamente.

Inconstientul ne ascunde tot ceea ce constientul ar trebui sa stie. Angoasa, anxietate, depresie, inhibare. Stari tot mai cunoscute de catre omul modern. Incertitudinea oferita de viitor, dorinta de castig material tot mai accentuata, umilinta ori insuficienta ne arunca in pragul unor...

Vrei sa ai un zambet alb perlat, care sa straluceasca in orice moment? Mai jos ai cateva dintre lucrurile pe care trebuie sa le stii despre procedura adoptata intr-un cabinet stomatologic si care, poate, te vor motiva sa iti faci o programare imediata pentru albirea dintilor.

Am încercăm să obținem o confirmarea sau o infirmare a celor de mai sus, dar Andrei Năstase, ministru MAI, și consiliera sa, Viorica Tocari, nu au răspuns la apelurile insistente ale reporterilor Deschide.MD. La telefon nu ne-a răspuns nici Dorin Purice, secretarul de stat al MAI, în adresa căruia, în postarea lui Cojocari, au fost aduse mai multe acuzații.

„Nu au fost percheziții, am avut o... discuție cu angajații SPIA și STI. Au vrut să facă percheziții în birou și să-mi ridice calculator, fără a-mi fi prezentat vreun mandat. Mi-au zis că din acest calculator au loc scurgeri de informații. nu am fost împotrivă, sunt și eu curios să aflu cum e posibil așa ceva, dar să o facă în limita legiislației în vigoare. Azi dimineață a fost ridicat calculatorul și dus la expertiză la CTEJ. mai multe nu pot să vă spun”, a comunicat Bizian.

Despre perchezițiile cu scandal de noaptea trecută la Direcția Operațiuni Speciale a INI, care-și are sediul în clădirea MAI, a menționat și Valeriu Cojocari, fostul șef DOS. Cojocari scrie în postarea sa că la percheziții ar fi participat și secretarul de stat al MAI, Dorin Purice, și că perchezițiile comise cu ilegalității și abuzuri, au avut scopul de a nimici din acel calculator careva probe despre o schemă cu trafic ilicit de arme și muniții.

Ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase, s-a luat la harță noaptea trecută cu angajații Direcției Operațiuni Speciale, pe coridoarele MAI, după ce s-a dus să ridice un calculator din biroul lui Maxim Bizian, ofițerul secției combatere a terorismului din cadrul DOS. Despre acest fapt au comunicat surse demne de încredere din cadrul MAI, sub protecția anonimatului. Andrei Năstase, ministrul MAI, dar și secretara sa nu au răspuns la apelurile insistente ale reporterilor Deschide.MD pentru a confirma sau infirma informațiile.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)