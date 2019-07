SCANDALOS / Cumătrism în comisia de alegere a judecătorilor CC din partea Guvernului Sandu (Curaj.tv)

1989 este consemnat ca anul schimbării în Europa de Est, un an dramatic cu superlative pe măsură: cea mai liniştită revoluţie în Ungaria şi cea mai sângeroasă în România. A fost anul unor proteste de amploare, al deschiderii graniţelor către Occident, al...

O pereche de pantofi sport Nike a fost vâdută la o licitaţie oranizată la New York de casa Sotheby's cu suma de 437.500 de dolari (393.000 de euro), un record, informează lequipe.fr. Este vorba de una dintre primele perechi de pantofi sport produse de compania americană Nike şi a...

Există vreun an potrivit pentru căsătorie? Din punct de vedere astrologic se pare că da. Iată la ce vârstă e bine să te căsătorești în funcție de zodie!

Despre lipsa de independență d-lui Cazac Octavian, vă invit să îi analizați inclusiv profilul de pe fb. Acesta a făcut o postare unde Gribincea și alți membrii CRJM comentează această postare și am să o anexez mai jos. Acesta aduce la cunoștință că este membru a comisiei de selecatare a candidatului la CC, și întreabă societatea dacă un lector de la universtate care umblă cu matricolă la colegi pentru a pune note merită să fie judecător la CC? Totodată din aces mesaj constatăm că Cazac Octavean cunoaște că cineva din colegii lui de la universitate unde activează și comite o infractiune gravă cum este traficul de influență, corupere, preferă să nu anunțe organele de drept despre comiterea unei astfel de infrațiuni, ci preferă să se folosească de funcția deținută acum și să facă haz, Din comentariile la postare făcute de Gribincea, acesta ride și face referire dacă e vorba de profesorul cel înalt, deci reese că și acest membru a comisiei cunoaște că se comite astfel de infracțiune la USM. Cum credeți sunt acești membri ai comisiei independenți și imparțiali?

Rosca Nicolae a fost membru platformei Avocati pentru avocati in 2015 fondat de organizatia lui Gribincea, la fel este pe listele partidului ACUM.

Deși din regulament reiese că candidații nu trebuie să fie afiliați politic, dar aceștea își depun candidaturile, pentru că au fost învățați de marele jurist și organizația lor precum că legea nu le interzice să candideze, iar dacă se va ridica această întrebare, argumentul candidatului trebuie să fie că regulamentul contravine legii și în cazul dat se aplică legea. Deci ei se vor folosi că legilativul nu a făcut modificare la legislația CC unde persoanele afiliate politic pot candidat iar dacă vor fi aleși ei se vor retrage de pe listele partidelor. Este trist că prin aceste scheme urîte va fi pătată imagnea guvernului, imaginea prim-ministrei care cu adevărat își dorește schimbarea dar care probabil are prea mare încredere în persoane cu lipsă de onestitate.

"Bună ziua, vă scriu d-ră pentru că mereu ați demonstrat independență și imparțialitate, ați acordat informații publicului fără ca să țineți cont de apartenențele politice. Urmăresc ce se întâmplă și cum sunt numite concursurile pentru diferite funcții, funții publice, cum Maia Sandu pe care o consider cea mai cinstită și onestă vrea în funcții oameni integri și ne afiliați politici, dar analizând cine o înconjoară constat și sper că dumneaei nu cunoaște că în rândul consultanților ei sunt oameni care au fost consultanți la toate partidele politice pentru toți guvernanții de până acum, au fost prezenți la toate reformele de justiție care de dragul banilor au fost deacord chiar și atunci când reformele nu erau în folosul cetățeanului. Aici ne referim la organizația cunoscută din Moldova CRJM condusă de Gribincea Vladislav. Aici am să vin cu argumente și probe care demonstrează lipsa de independență și imparțialitate a d-lui Gribincea V. și a membrilor organizației sale.

Am primit la redacție acest text și am decis să-l publicăm integral, scrie pagina de facebook curaj.tv

