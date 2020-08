SCANDALOS. Mesajul Svetlanei Tikhanovskaya pare a fi făcut SUB AMENINȚĂRI: „Nu vreau sânge și violență.”

Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, a înregistrat un mesaj video în care a cerut susținătorilor să oprească protestele din mai multe orașe din țară.

Nu se știe când a fost înregistrat acest mesaj. Tikhanovskaya a citit textul de pe foaie și nu a privit în cameră.

❗️Before she was forced by the authorities to leave to Lithuania last night, Svetlana Tikhanovskaya was made to record this Kadyrov-style apologizing video where she calls on people to accept the official results and to not protesting pic.twitter.com/W2saD3J11U