SCANDALOS! Drumul banilor furați din Banca de Economii de către Platon spre Organizația Ludmilei Kozlovska, respectiv PAS și PPDA

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Marea Britanie şi Uniunea Europeană ar trebui să se pregătească pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul de la Londra nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat fostul premier laburist, Tony Blair.

Un consiliu de prelaţi ortodocşi ucraineni a înfiinţat sâmbătă o biserică independentă de sub tutela religioasă a Moscovei, o hotărâre istorică, vizând să asigure ”securitatea” şi ”independenţa spirituală” a ţării - şi totodată un...

Membrii Comisiei recomandă Procuraturii Generale, Serviciului de Informații și Securitate, dar și Ministerului Afacerilor Interne să investigheze materialele și concluziile conținute în raport să examineze constatările din raport în contextul clarificării și încadrării juridice a acțiunilor de implicare a FOD, persoanelor afiliate etc. în acțiuni care atentează la securitatea națională a Republicii Moldova, „inclusiv prin prisma infracțiunii de trădare de patrie, spionaj etc.

RAPORT by on Scribd

În document se arată că Fundația Open Dialog și Ludmila Kozlovska sunt finanțate din venituri provenite din tranzacții cu întreprinderi militare din Rusia, față de care au fost aplicate sancțiuni internaționale, inclusiv de către UE și SUA. La fel, ar fi beneficiat de finanțări din livrarea de echipamente militare în statele implicate în conflictele regionale, precum și din plăți din zone off shore. Din „Laundromat”-ul din Moldova, pus la cale de Veaceslav Platon, au fost identificate finanțări de cel puțin 2,5 milioane de euro. Platon este prezentat de către Fundația Open Dialog drept disident politic și victimă a guvernării de la Chișinău.

