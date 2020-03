SCANDALUL CONTINUĂ /// MEDICII de la Spitalul Republican cer SCHIMBAREA ministrului Sănătății

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor...

Acesta mai spune că noul director i-a anunțat că spitalul nu va plăti pentru testele medicilor și că fiecare dintre ei trebuie să-și achite singur aceste analize, dacă insistă să fie testați. „Nu am cuvinte”, conchide Namolovan.

CITIȚI ȘI SCANDALUL MEDICILOR CONTINUĂ /// Doi vicedirectori ai spitalul Republican și-au DAT DEMISIA în semn de PROTEST „În dimineața zilei de 23 martie, la sfârșitul gărzii de noapte în secția cu bolnavii cei mai gravi cu COVID-19, i-am spus șefului meu că am febră. L-am rugat pe directorul nostru, prof. Anatol Ciubotaru să ne ajute să fim testați toți de urgență, pentru ca să nu devenim o problemă pentru cei din jur. Eu cu soția mea așteptăm un copil. Ea este însărcinată în ultima lună cu al doilea nostru copil, pe primul l-am pierdut la scurt timp după naștere... Dr. Ciubotaru a organizat prompt testarea noastră. A două zi am aflat că sunt infectat eu și alți 3 colegi. Mulțumim prof. Ciubotaru că ne-a testat, izolat și a dispus imediat tratamentul nostru. Cine știe câte vieți a salvat cu această decizie...? Dar în aceeași zi, pe 24 martie ministrul sănătății NEMEDIC a prezentat acțiunile Directorului nostru ca încălcare a procedurilor și neglijență de serviciu în fața Comisiei pentru Situații Excepționale formată din NEMEDICI, care a decis să-l concedieze imediat. Decizia a fost anunțată de Prim-ministru, NEMEDIC și el”, derulează specialistul.

