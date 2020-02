SCANDALUL Grenell - Plahotniuc /// De ce informații vechi de 2 ani apar acum? Rusia se implică în campania electorala din SUA împotriva lui Trump (Washington Post)

Noul director al serviciului național de informații naționale din Statele Unite, Richard Grenell, recent numit în funcție de președintele Donald Trump, ar fi acordat consultanță pentru oligarhul Vlad Plahotniuc, care a fugit între timp din Republica Moldova și are interdicție de intrare în Statele Unite, dezvăluie Pro Publica, iar ulterior informația este preluată sub formă de „breaking news” de majoritatea presei.

23 Februarie 2020

