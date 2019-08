Scandalul tichetelor de masă // Ministrul – DA, operatorii – BA

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Numele tinerei este Ester sau prescurtat Stasia. Alena Konstantinova a scris în grupul ГБМ: „Prieteni, am nevoie de ajutor! O adolescentă a dispărut! A dispărut aseară. Poliția a fost anunțată. Preliminar s-ar afla în sectorul Rîșcani. Astăzi (11 august )...

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

După ședința Executivului din 9 august, ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița, răspunzând la întrebările jurnaliștilor, a declarat: „În urma consultărilor publice cu companiile care au intrat pe piața tichetelor de masă și compromisul pe care noi am căzut de acord să-l facem, este să lăsăm în vigoare scutirile pentru impozitul pe venit și pentru asigurările medicale, dar să introducem contribuțiile sociale”.

Tichetele de masă contribuie la lupta împotriva economiei informale. Tichetele de masă au încurajat migrația angajaților de la companiile care practicau remunerarea nedeclarată sau declarată parțial către angajatorii care respectă legea și sistemul fiscal al țării. Remunerațiile care nu au fost raportate anterior sunt acum raportate prin intermediul tichetelor de masă, datorită faptului că nu este supus fiscalizării. De asemenea, acest sistem promovează transparența și trasabilitatea tranzacțiilor la comercianții care acceptă tichete de masă. În plus, sistemele dezvoltate de către operatorii de tichete de masă garantează aplicarea standardelor internaționale antifraudă și împotriva spălării de bani.

Modificarea cadrului fiscal după doar un an de la lansarea acestei inovații cu caracter social, recunoscute și apreciate de către angajații, angajatorii și comercianții din peste 45 de țări ale lumii, va afecta în mod inevitabil sectorul economic privat din Republica Moldova, și anume:

Sistemul tichetelor de masă are o finalitate exclusivă: de a răspunde la o cerință socială bine identificată, cea a dreptului la hrană a angajatului în timpul zilei de muncă și a familiei acestuia. Legea cu privire la tichetele de masă a fost adoptată în toamna anului 2017, iar implementarea mecanismului de funcționare a tichetelor de masă a început în luna aprilie 2018, odată cu adoptarea Regulamentului cu privire la modul de operare a tichetelor de masă.

„Companiile Edenred și UP Servicii doresc să atragă atenția Guvernului, Parlamentului și Președinției Republicii Moldova asupra riscurilor pe care le comportă anularea facilităților fiscale aplicate în prezent tichetelor de masă – un beneficiu social destinat cetățenilor. Consecințele unei asemenea decizii ar fi nefaste pentru toți actorii implicați în proces: salariați, întreprinderi, autorități publice și parteneri comercianți (magazine, restaurante, cantine, etc.).

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)