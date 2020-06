Scenariu de coșmar în noiembrie: Trump, învins, contestă rezultatul alegerilor--interviu cu Richard Hasen

Rep.: Menționați mai devreme "retorica alegerilor furate". Trump a recurs la ea în 2016, invocând, fără nici o baza faptică, "un milion de voturi frauduloase în California". E posibil să conteste rezultatul în acest an, dacă pierde, folosind aceeași tactică? Richard Hasen: Este posibil că Trump să nu se recunoască învins dacă rezultatul e foarte strîns într-un stat care contează în Colegiul Electoral. Decisiv devine atunci cine îl susține. Dacă are o plângere plauzibilă de fraudă, plauzibilă în orice caz pentru suporterii săi, avem potențial o problema serioasă, unul dintre acele "scenarii de coșmar" pe care le descriu în carte. Cel mai bun antidot este să nu avem un rezultat strâns, dar asta bineînțeles nu-i sub controlul nimănui.

Richard Hasen este profesor de Drept și Științe Politice la Universitatea Statului California--Irvine. Expert în jurisprudența electorală, autor de manuale academice și articole în această specialitate, co-director fondator al Jurnalului de Drept Electoral, membru, din 2009, al Institutului American de Jurisprudența, autor a două cărți recunoscute, în 2016 și 2018, cu premii ale breslei, el a publicat în acest an, la editura universității Yale, volumul DEGRINGOLADA ELECTORALĂ/ ELECTION MELTDOWN, subintitulat Trucuri Murdare, Neîncredere și Amenințare la Adresa Democrației Americane. Actualitatea electorală americană, eclipsată de cea epidemiologică, începe să-și revină în drepturi. Preliminarele legislative și prezidențiale, majoritatea aminate după introducerea carantinei, la mijlocul lunii martie, se reiau. La 9 iunie s-au ținut, cu peripeții, primare în cinci state, iar pe 23 iunie vom avea următoarea manșă, în care sunt angajate șase state, printre care New York. Problemele pe care le detaliază Richard Hasen s-au multiplicat din cauza restricțiilor sanitare și au complicat viață celor care, în număr mare, s-au hazardat totuși să voteze în persoană. La 9 iunie, în Nevada s-a așteptat pînă la 7 ore, în special în zonele urbane minoritare precum comitatul Clark-- cu 1,3 milioane de votanți pe liste--unde numărul centrelor de vot s-a redus de la 72 în 2018 la 3. Situație similară în Georgia, stat emblematic pentru toate disfuncționalitățile sistemului electoral, unde s-a întîrziat iar expedierea și contabilizarea voturilor prin corespondență, și unde comitatul urban Fulton a pierdut, într-o "consolidare", 40 de centre de vot. În ciuda acestor realități, Republicanii de la Washington și din state blochează sau întîrzie luarea de măsuri pentru extinderea votului prin corespondență.

