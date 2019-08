Scenariu de coşmar pentru Marea Britanie, imediat după Brexit. Impactul asupra românilor

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Noul șef al Curții Constituționale din Moldova este Vladimir Țurcan, ales prin votul secret al membrilor. Țurcan, fost activist de partid cu funcții în timpul URSS, este un aliat politic al președintelui Igor Dodon și are un discurs profund anti-românesc și anti-NATO, dar...

Partenerii europeni confirma însă previziunile sumbre ale unui BREXIT fără acord. “O ieşire fără acord va cauza disfuncţionalităţi semnificative atât pentru oamenii de rând, cât şi pentru afaceri şi, de asemenea, va avea un impact economic negativ serios despre care am mai avertizat deja, care va fi proporţional mai semnificativ în Marea Britanie decât în cele 27 de ţări UE”, spune un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără o înţelegere ar provoca o penurie de alimente, medicamente, şi combustibili în ţara în care trăiesc şi peste 450 de mii de români. În plus, libera circulaţie între regat şi Uniune va fi întreruptă imediat, ceea ce ar putea genera blocarea fronterelor.

