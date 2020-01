Scenariul anticipatelor. Cum vrea Ludovic Orban să obțină demiterea propriului Guvern

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, a avut loc prima ședință din noul an a Consiliului Politic Național al Partidului Popular Românesc.

Târgul de Crăciun din or. Taraclia a devenit principala atracție a sărbătorilor din această iarnă în regiunea de sud a țării. Organizat la inițiativa fostului primar de Orhei, Ilan Șor, după modelul celui de la Orheiland, Târgul de la Taraclia este vizitat de...

Cristina Țopescu ar fi suferit de depresie, iar în ultimul an stătea mai mult singură, refuzând orice contact cu apropiații. Ba mai mult, aceastea și-ar fi exprimat în repetate rânduri dorința de a fi lăsată în pace. Sunt declarațiile celor care i-au fost prieteni jurnalistei și...

Eliminarea pensiilor speciale prin asumarea răspunderii are scopul de a asigura PNL un avantaj electoral. Este o temă importantă de campanie, pe care liberalii au folosit-o încă de anul trecut și pe care o vor folosi pentru a ataca PSD, care va iniția moțiunea de cenzură. Deja în repetate rânduri liderii PNL le-au reproșat social democraților că nu au convocat sesiunea extraordinară pentru că nu vor eliminarea pensiilor speciale.

„Nu ştiu de ce trebuie să susţinem o moţiune a PSD, că în această privinţă văd că PSD vorbeşte foarte puţin, mai vocali am fost noi, deci aş putea să spun că noi am putea să dăm tonul în această chestiune”, a declarat Tăriceanu, în legătură cu intenția Guvernului de a desființa Secția Specială.

