Schema de preluare a afacerii lui Vărzari de către Tranga și Bulgaru – 30% lui Tranga, 20% lui Bulgaru

Interlopul Grigore Caramalac, alias Bulgaru, a fost direct implicat în tentativa de preluare prin atac de tip raider a afacerii lui Viorel Vărzari. De toate acțiunile urma să se ocupe șeful de la Trabo Plus, care administrează rețelele ”La Plăcinte” și ”Andy’s Pizza”, Andrei Tranga. O spune chiar victima, într-un interviu pentru portalul de investigații Zeppelin.md



Viorel Vărzari a povestit că l-a cunoscut pe Andrei Tranga în aprilie 2016, iar acesta imediat a manifestat interes pentru afacerea sa – producerea de utilajelor din oțel inoxidabil pentru diferite sectoare ale industriei, inclusiv vinării.

Tranga i-a propus să devină parteneri și să se extindă pe piața din Rusia. Pentru aceasta, i-a propus să meargă la Moscova, la o întâlnire cu o persoană influentă care, potrivit lui, poate ajuta la dezvoltarea noii companii, Tehno-Art.

”La data de 18 octombrie 2016 mi-am luat bilet, am zburat la Moscova. Am fost condus în restaurantul unui hotel. Am intrat și mare mi-a fost uimirea, fiindcă am memoria vizuală bună și într-un colț de sală am văzut un personaj. Chiar mi-am pus întrebarea dacă este el. Dar, până la urmă, l-am cunoscut pe domnul Grigore Caramalac. Am fost într-o stare cu emoții mari, nu-mi închipuiam de ce el este (acolo – n.r.)”, povestește Vărzari.

El spune că a fost întâmpinat de Bulgaru cu întrebări tipice pentru lumea interlopă, exact cum a fost în penitenciarul 13 – cine ești în viață, etc, dar a spus, ulterior, că știe totul despre el, ”de la prietenul său, Andreica”.

”Apoi Caramalac a purces la împărțirea tortului. Tortul Tehno-Art, așa, un tort frumos, mi s-a spus clar – tu rămâi cu ale tale 50%. Andrei este finanțatorul, tu vii cu utilajul. Andrei Tranga rămâne cu 30%, eu cu 20%. Scopul meu din aceste 20% este să nu aveți probleme în Rusia”, relatează omul de afaceri despre propunerea lui Bulgaru. Cota acestuia urma să fie înregistrată pe numele unui interpus, Vitalie Ciobanu, deputat în Adunarea Parlamentară a Găgăuziei din partea formațiunii lui Renato Usatîi.