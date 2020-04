Schimbare ISTORICĂ în regulamentul jocului de fotbal

IFAB, organizatia care se ocupa cu regulamentul fotbalului, a luat o decizie istorica.

Din momentul in care meciurile vor fi reluate, regula hentului va fi schimbata, informeaza InsideWorldFootball.

Loading...

Astfel, de acum inainte se va acorda hent doar daca mingea va atinge mana de la maneca tricoului in jos.

In schimb, cand va atinge mana pe suprafata in care bratul e acoperit de tricou, nu se va mai acorda hent.

Prin luarea acestei decizii, IFAB incearca sa rezolve toate situatiile controversate ce apar mereu cand se acorda hent.

IFAB le-a transmis asociatiilor nationale ca pot lua aceasta decizie imediat cum campionatele se reiau. Iar daca nu sunt de acord o pot face de la startul sezonului 2020/2021.

Decizia IFAB a fost primita cu bratele deschise in lumea fotbalului, in conditiile in care au existat atat de multe discutii aprinse pe marginea unor henturi.